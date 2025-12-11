Investimentos em energia solar cairão em 2026, prevê Absolar

Projeções inéditas da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) apontam que, em 2026, o País registrará uma queda no volume de investimentos em novos projetos com a fonte solar em comparação com 2025. Com isso, o Brasil caminhará para o segundo ano consecutivo de retração, desde o recorde histórico de crescimento registrado em 2024. De acordo a Absolar, a instalação de novos projetos fotovoltaicos, tanto nas grandes usinas quantos nos pequenos sistemas de geração própria, deve cair cerca de 7% em 2026 em comparação com o 2025. Pela projeção, o setor deve adicionar 10,6 gigawatts (GW) de potência instalada da fonte solar em 2026, menos do que os 11,4 GW adicionados em 2025. O valor estimado para o fim deste ano de 2025, por sua vez, representa queda de 24% frente aos 15 GW adicionados em 2024.

Nas grandes usinas solares, a queda está ligada aos prejuízos financeiros impostos aos geradores, resultado da falta de ressarcimento pelos recorrentes cortes de geração sofridos. Já nos pequenos e médios sistemas fotovoltaicos, os obstáculos de conexão sob a alegação de incapacidade das redes e inversão de fluxo de potência têm levado a uma onda de negativas contra consumidores interessados em gerar a própria energia renovável. localmente.



Adicionalmente, a Absolar alerta para o alto custo de capital para crédito no Brasil, com juros que beiram os 15% ao ano, bem como a alta volatilidade do dólar e alíquotas elevadas no imposto de importação de equipamentos fotovoltaicos, que vão impactar diretamente na tomada de decisão de investimentos em novos projetos fotovoltaicos no País.



Dentro deste cenário adverso, a Absolar projeta investimentos de R$ 31,8 bilhões na tecnologia fotovoltaica em 2026, o que representa uma significativa retração em relação aos R$ 40 bilhões trazidos pela fonte solar ao País em 2025. O volume de empregos gerados no setor também deve ser menor, com 319,9 mil novos postos de trabalho previstos para o próximo exercício, bem inferior aos 396,5 registrados neste ano.



Como consequência da retração do mercado, a arrecadação também deve cair, de mais de R$ 13 bilhões em 2025 para cerca de R$ 10,5 bilhões em 2026. A previsão é de que a fonte solar alcance um volume acumulado de mais de 75,9 GW de potência instalada até o final de 2026. Deste total acumulado, 51,8 GW serão provenientes de pequenos e médios sistemas instalados pelos consumidores, enquanto 24,1 GW estarão em grandes usinas solares conectadas no sistema Interligados Nacional (SIN).