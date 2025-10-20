Doce com chocolate foi criado por equipe brasileira liderada por padeiro de Fortaleza
Aprenda a fazer delícias vegetarianas de receitas populares
Saiba a diferença entre as variações do óleo vegetal, para o que cada uma delas é indicada e como fazer a melhor escolha para suas receitas
Cachaça é usada tanto em drinks como em receitas culinárias por todo o País
Aprenda versões inovadoras para substituir o tradicional ketchup e mostarda
Aprenda passo a passo da versão que é ideal para comer de colher ou rechear pratos
Receita pode ser consumida pelos diabéticos
Em mais de 300 anos, desde a chegada ao País, o doce acumulou diversas versões e ganhou o coração e a mesa dos brasileiros
De origem na culinária africana, o prato tem como base o coco ralado, o leite e o açúcar
Receitas com batata podem auxiliar no cardápio do dia a dia
Aliado da rotina, saiba se o eletrodoméstico pode ser nocivo e causar doenças
Receita é uma versão prática do clássico italiano que conquistou o Brasil
Preferido dos chocólatras, prato ganha toque especial com calda de chocolate adicionada à massa
Agência identificou irregularidades no produto
As temperaturas costumam cair bastante em algumas regiões do País durante a estação, então veja alguns pratos e bebidas reconfortantes que podem aliviar o frio
O Diário do Nordeste conversou com especialistas para descobrir como as cascas podem se transformar em alimentos criativos
Foi detectada, segundo o Mapa, a presença de outros óleos vegetais em sua composição
Análise identificou presença de substância tóxica na matéria-prima dos produtos
Do tradicional ao regional, veja como preparar hambúrgueres práticos com carne moída e pão comum para celebrar a data com sabor e simplicidade
Há opções para todos os gostos e de todos os preços, tanto para quem quiser consumir nos locais como para quem preferir pedir delivery