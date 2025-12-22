Veja o passo a passo da receita de lentilha da sorte tradicional

As tradições do Réveillon são cercadas de superstição e expectativa, o que se estende até para os alimentos a serem consumidos nesta data. Na mesa do jantar da noite de Ano Novo, por exemplo, a lentilha da sorte ganha espaço especial entre os que querem atrair prosperidade e fartura.

Fácil e rápido, o prato é normalmente servido cozido na pressão, com acompanhamentos como calabresa, cenoura, alho e louro. O tempero, claro, fica a gosto de quem estiver no comando do preparo.

A tradição, inclusive, é antiga e veio ao Brasil trazida por imigrantes italianos, que já usavam o alimento nesta época do ano por lembrarem da semelhança com uma moeda.

Para garantir o prato neste fim de ano, confira abaixo o passo a passo de como fazer a lentilha da sorte no Ano Novo:

Receita de Lentilha da Sorte

Ingredientes:

500 g de lentilha

2 folhas de louro

2 colheres (café) de sal

2 colheres (sopa) de óleo

150 g de bacon picado

100 g de calabresa picada

2 dentes de alho picados

100 g de cenoura cortada em rodelas

500 ml de água

Legenda: Acompanhamentos diversos podem ser colocados dentro da preparação da lentilha. Foto: Pixel-Shot/Shutterstock.

Modo de preparo: