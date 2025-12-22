Diário do Nordeste
Veja o passo a passo da receita de lentilha da sorte tradicional

Lentilha é uma leguminosa nutritiva que ganha força na superstição desta época do ano.

Escrito por
Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
Culinária
Prato fundo branco com borda azul contendo ensopado de lentilhas com rodelas de cenoura, linguiça e folhas verdes; ao redor do prato, há cenouras inteiras, tomates e cebolas sobre uma tábua de madeira.
Legenda: Lentilha é conhecida como um alimento para atrair prosperidade no novo ano.
Foto: Lecker Studio/Shutterstock.

As tradições do Réveillon são cercadas de superstição e expectativa, o que se estende até para os alimentos a serem consumidos nesta data. Na mesa do jantar da noite de Ano Novo, por exemplo, a lentilha da sorte ganha espaço especial entre os que querem atrair prosperidade e fartura. 

Fácil e rápido, o prato é normalmente servido cozido na pressão, com acompanhamentos como calabresa, cenoura, alho e louro. O tempero, claro, fica a gosto de quem estiver no comando do preparo.

A tradição, inclusive, é antiga e veio ao Brasil trazida por imigrantes italianos, que já usavam o alimento nesta época do ano por lembrarem da semelhança com uma moeda.

Para garantir o prato neste fim de ano, confira abaixo o passo a passo de como fazer a lentilha da sorte no Ano Novo:

Receita de Lentilha da Sorte

Ingredientes:

  • 500 g de lentilha
  • 2 folhas de louro
  • 2 colheres (café) de sal
  • 2 colheres (sopa) de óleo
  • 150 g de bacon picado
  • 100 g de calabresa picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 100 g de cenoura cortada em rodelas
  • 500 ml de água

Prato fundo verde com ensopado de lentilhas, decorado com fatias de linguiça e folhas de salsa fresca; ao fundo, aparecem ingredientes como linguiça e cebola sobre um pano verde.
Legenda: Acompanhamentos diversos podem ser colocados dentro da preparação da lentilha.
Foto: Pixel-Shot/Shutterstock.

Modo de preparo:

  • Horas antes do preparo, deixe a lentilha de molho para retirada dos gases do grão e para deixá-la mais fácil de ser cozida;
  • Aqueça o óleo e doure o alho dentro da panela de pressão, refogando junto o bacon e a calabresa;
  • Em seguida, coloque a lentilha, a cenoura, a água e tampe a panela para iniciar o cozimento;
  • O tempo é rápido, então deixe cozinhar por cerca de 5 minutos;
  • Deixe a pressão sair, abra a panela e acrescente o sal, deixando depois a panela por mais um minuto em cozimento para o caldo engrossar;
  • No fim, distribua o prato em uma grande travessa e sirva aos convidados.
Culinária

Veja o passo a passo da receita de lentilha da sorte tradicional

Lentilha é uma leguminosa nutritiva que ganha força na superstição desta época do ano.

Mylena Gadelha
Há 1 hora
