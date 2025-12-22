Veja o passo a passo da receita de lentilha da sorte tradicional
Lentilha é uma leguminosa nutritiva que ganha força na superstição desta época do ano.
As tradições do Réveillon são cercadas de superstição e expectativa, o que se estende até para os alimentos a serem consumidos nesta data. Na mesa do jantar da noite de Ano Novo, por exemplo, a lentilha da sorte ganha espaço especial entre os que querem atrair prosperidade e fartura.
Fácil e rápido, o prato é normalmente servido cozido na pressão, com acompanhamentos como calabresa, cenoura, alho e louro. O tempero, claro, fica a gosto de quem estiver no comando do preparo.
Veja também
A tradição, inclusive, é antiga e veio ao Brasil trazida por imigrantes italianos, que já usavam o alimento nesta época do ano por lembrarem da semelhança com uma moeda.
Para garantir o prato neste fim de ano, confira abaixo o passo a passo de como fazer a lentilha da sorte no Ano Novo:
Receita de Lentilha da Sorte
Ingredientes:
- 500 g de lentilha
- 2 folhas de louro
- 2 colheres (café) de sal
- 2 colheres (sopa) de óleo
- 150 g de bacon picado
- 100 g de calabresa picada
- 2 dentes de alho picados
- 100 g de cenoura cortada em rodelas
- 500 ml de água
Modo de preparo:
- Horas antes do preparo, deixe a lentilha de molho para retirada dos gases do grão e para deixá-la mais fácil de ser cozida;
- Aqueça o óleo e doure o alho dentro da panela de pressão, refogando junto o bacon e a calabresa;
- Em seguida, coloque a lentilha, a cenoura, a água e tampe a panela para iniciar o cozimento;
- O tempo é rápido, então deixe cozinhar por cerca de 5 minutos;
- Deixe a pressão sair, abra a panela e acrescente o sal, deixando depois a panela por mais um minuto em cozimento para o caldo engrossar;
- No fim, distribua o prato em uma grande travessa e sirva aos convidados.