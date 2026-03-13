Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Copa do Nordeste tem tabela detalhada; confira jogos de Ceará, Fortaleza e Ferroviário

CBF manteve ordem de paridas previstas na tabela base. Cearenses não viajam na primeira rodada

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 16:54)
Jogada
Legenda: Copa do Nordeste conta com 20 times em 2026
Foto: Maurícia da Matta / CBF

A tabela de jogos da Copa do Nordeste foi detalhada pela CBF nesta sexta-feira (13), com a manutenção da ordem das partidas divulgadas na tabela base. Na primeira rodada haverá Clássico das Cores, dia 24 de março, enquanto o Ceará larga no dia 25, contra o ABC, no Castelão.

Confira os grupos da Copa do Nordeste

O Clássico-Rei está marcado para a terceira rodada, no dia 7 de abril, às 21h30min, no Castelão. Ceará e Ferroviário não se enfrentam porque estão no mesmo grupo (C) e o novo regulamento da competição prevê partidas de times do Grupo A contra os do Grupo B, e jogos entre clubes do Grupo C contra os do Grupo D. O Fortaleza está no Grupo D.

As partidas são apenas de ida e os times de A e C terão três mandos de campo dentre os cinco jogos. Líder e vice-líder de cada chave avançam para a segunda fase (quartas de final).

Os cruzamentos das quartas de final serão entre clubes dos grupos A e C, B e D, com o líder de um enfrentando o vice-líder do outro. Disputa em duas partidas e os que avançarem se enfrentam na semifinal em mais duas partidas e a final também será um duelo de 180 minutos.

Confira abaixo a tabela detalhada para os clubes cearense na Copa do Nordeste:

Rodada 1

Ceará x ABC - 25/3, 19h, Castelão
Ferroviário x Fortaleza - 24/3, 21h30min, PV

Rodada 2

Fortaleza x Imperatriz-MA - 28/3, 19h, Castelão
Retrô-PE x Ceará - 28/3, 17h, Arena Pernambuco
Maranhão x Ferroviário - 28/3, 17h, Castelão (São Luís)

Rodada 3

Ceará x Fortaleza - 7/4, 21h30min, Castelão
Ferroviário x Jacuipense-BA - 8/4, 19h30min, PV

Rodada 4

Ceará x Jacuipense-BA - 14/4, 21h30min, Castelão
América-RN x Fortaleza - 16/4, 19h, Arena das Dunas
Ferroviário x Retrô-PE - 15/4, 19h30min, PV

Rodada 5

Fortaleza x Sport-PE - 29/4, Castelão
Maranhão x Ceará - 29/4, Castelão (São Luís)
ABC x Ferroviário - 29/4, Frasqueirão

 

 

Assuntos Relacionados
vvvv

Jogada

Ceará retoma treinamentos neste sábado com foco no São Bernardo

Equipes se enfrentam na quarta rodada da Copa do Brasil

Redação 13 de Março de 2026

Jogada

Fortaleza faz carreata do título cearense 2026 neste domingo (15)

Tricolor de Aço conquistou seu 47º título cearense no último domingo (12)

Vladimir Marques 13 de Março de 2026
Taça Copa do Nordeste

Jogada

Copa do Nordeste tem tabela detalhada; confira jogos de Ceará, Fortaleza e Ferroviário

CBF manteve ordem de paridas previstas na tabela base. Cearenses não viajam na primeira rodada

Brenno Rebouças 13 de Março de 2026
video

Jogada

Junior Pipoca sai em defesa de Vina após polêmica de pênalti na final do Cearense

Pipoca defendeu o ídolo alvinegro quanto às críticas que recebeu após a perda do título

Redação 13 de Março de 2026

Jogada

CBF apresenta segundo uniforme da Seleção Brasileira com marca de Michael Jordan

A expectativa é que a nova camisa seja utilizada pela Seleção Brasileira em jogos da Copa do Mundo

Redação 13 de Março de 2026

Jogada

Ceará vence Maranhão e garante vaga na 4ª Fase da Copa do Brasil

Vovô venceu com gol de pênalti de Zanocelo

Vladimir Marques 12 de Março de 2026