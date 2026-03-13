Copa do Nordeste tem tabela detalhada; confira jogos de Ceará, Fortaleza e Ferroviário
CBF manteve ordem de paridas previstas na tabela base. Cearenses não viajam na primeira rodada
A tabela de jogos da Copa do Nordeste foi detalhada pela CBF nesta sexta-feira (13), com a manutenção da ordem das partidas divulgadas na tabela base. Na primeira rodada haverá Clássico das Cores, dia 24 de março, enquanto o Ceará larga no dia 25, contra o ABC, no Castelão.
Confira os grupos da Copa do Nordeste
O Clássico-Rei está marcado para a terceira rodada, no dia 7 de abril, às 21h30min, no Castelão. Ceará e Ferroviário não se enfrentam porque estão no mesmo grupo (C) e o novo regulamento da competição prevê partidas de times do Grupo A contra os do Grupo B, e jogos entre clubes do Grupo C contra os do Grupo D. O Fortaleza está no Grupo D.
As partidas são apenas de ida e os times de A e C terão três mandos de campo dentre os cinco jogos. Líder e vice-líder de cada chave avançam para a segunda fase (quartas de final).
Os cruzamentos das quartas de final serão entre clubes dos grupos A e C, B e D, com o líder de um enfrentando o vice-líder do outro. Disputa em duas partidas e os que avançarem se enfrentam na semifinal em mais duas partidas e a final também será um duelo de 180 minutos.
Confira abaixo a tabela detalhada para os clubes cearense na Copa do Nordeste:
Rodada 1
Ceará x ABC - 25/3, 19h, Castelão
Ferroviário x Fortaleza - 24/3, 21h30min, PV
Rodada 2
Fortaleza x Imperatriz-MA - 28/3, 19h, Castelão
Retrô-PE x Ceará - 28/3, 17h, Arena Pernambuco
Maranhão x Ferroviário - 28/3, 17h, Castelão (São Luís)
Rodada 3
Ceará x Fortaleza - 7/4, 21h30min, Castelão
Ferroviário x Jacuipense-BA - 8/4, 19h30min, PV
Rodada 4
Ceará x Jacuipense-BA - 14/4, 21h30min, Castelão
América-RN x Fortaleza - 16/4, 19h, Arena das Dunas
Ferroviário x Retrô-PE - 15/4, 19h30min, PV
Rodada 5
Fortaleza x Sport-PE - 29/4, Castelão
Maranhão x Ceará - 29/4, Castelão (São Luís)
ABC x Ferroviário - 29/4, Frasqueirão