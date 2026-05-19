Titular do Ceará se recupera de lesão e volta contra o Novorizontino na Série B

O centroavante Wendel Silva, camisa 9 do Ceará, vai estar à disposição no jogo de sábado (23) contra o Novorizontino. O Diário do Nordeste apurou que o atacante já está totalmente recuperado de um estiramento muscular grau dois na região da coxa.

Com isso, Wendel Silva volta a ser opção para o setor de ataque e já pode ser relacionado para a partida deste fim de semana, pela décima rodada da Série B do Brasileirão 2026.

O último jogo do atacante havia sido no dia 26 de abril, no empate em 3 a 3 com o Vila Nova. Na ocasião, ele começou a partida como titular, mas acabou sendo substituído ainda no primeiro tempo por Lucca, que entrou e passou a assumir a titularidade nas partidas seguintes.

Depois, Lucca também sofreu uma lesão no ombro. Desde então, quem vem atuando como centroavante é Fernandinho. Agora, a tendência é que Wendel Silva possa voltar a ser titular do Ceará. A tendência, no entanto, é que ele comece como titular já na partida.