Melk celebra espaço da base no Ceará de Mozart: 'Mostramos que estamos evoluindo'

Melk tem sido um dos destaques do Ceará de Mozart. O jovem atleta de 19 anos teve participação decisiva na vitória diante do Fortaleza no último Clássico-Rei, pela Série B. Além dele, outros oito atletas da base foram relacionados para a partida e têm ganhado espaço na equipe alvinegra. O jogador falou sobre o momento.

Além dele, também foram relacionados por Mozart os seguintes jogadores da base alvinegra: Pedro Gilmar (zagueiro), João Gabriel (meia), Giulio (atacante), Enzo Lodovico (atacante), Gabriel Rocha (zagueiro), Kauã Ziegler (atacante) e Pedro Esli (meia). Melk destacou a parceria com eles e destacou o preparo do grupo. O lateral Sanchéz também foi formado no Vovô, mas é atleta profissional há mais tempo.

“É muito legal também jogar junto com esses moleques [da base]. A gente sempre respeita as escolhas do professor, que avalia o dia a dia e sabe quem está bem para jogar. Mas também ficamos muito felizes quando temos essa sequência, ainda mais quando podemos ajudar com gols e assistências", afirmou ao Diário do Nordeste.

“É positivo para mim poder ter essa sequência e mostrar meu futebol nos jogos. Todo atleta que vem da base luta muito para conquistar minutos, e é dentro de campo que mostramos que estamos evoluindo e crescendo a cada dia. Nos dedicamos muito para poder fazer o melhor pelo time e, quando o professor precisar, estarmos prontos para representar essa camisa”, completou.

O atleta chegou ao terceiro jogo como titular do Vovô na vitória por 2 a 1 diante do Fortaleza e celebrou a sequência. O meia já tem dois gols e seis assistências em 21 partidas disputadas na equipe principal.

"O que mais importa sempre é trazer os três pontos, e a gente vai seguir focado para tentar levar o Ceará para uma posição melhor. Sabemos que a temporada está só no início, e a vitória no clássico nos ajuda muito a ter confiança para os próximos jogos”, completou.

"Fiquei muito feliz de poder contribuir para a equipe com o gol e com a assistência. Clássico se ganha e precisávamos muito dessa vitória, que veio no momento certo. A sensação foi única e espero poder viver mais momentos como esse aqui nesse clube”, finalizou.

O Ceará volta a campo no sábado (23), quando encara o Novorizontino. As equipes se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi. A equipe está em nono na tabela, com 13 pontos somados.