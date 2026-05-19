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Bastidores de Neymar: atacante chora, 'se desespera' e promete: 'vamo ganhar essa p.."

Atacante do Santos divulgou vídeo com imagens da convocação

Escrito por
Gustavo de Negreiros gustavo.negreiros@svm.com.br
(Atualizado às 11:26)
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Legenda: Neymar abraça a esposa Bia Biancardi após receber a notícia da convocação da Seleção Brasileira
Foto: Reprodução

Neymar Jr teve um dia inesquecível durante a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, ocorrida ontem, no Museu do Amanhã (RJ). O atacante do Santos divulgou um vídeo de 'bastidores', gravado em sua residência, na cidade de Santos, onde mostra detalhes dos momentos antes, durante e depois do anúncio do técnico Carlo Ancelotti.

Atacante recebeu famosos, como o cantor Thiaguinho, o surfista Gabriel Medina e o atacante Gabigol. Ao saber da notícia, ao lado da esposa, Bia Biancardi, Neymar chorou ao ter o nome anunciado. Logo depois, correu para abraçar fisioterapeuta Eduardo Santos, um dos responsáveis pela recuperação do jogador em duas cirurgias.

Outro momento relevante foi a ligação que o atacante recebeu de Raphinha, craque do Barcelona que agora será parceiro de Neymar na Seleção. Ao jogador, Neymar prometeu vencer a competição: "vamo ganhar essa p...".

Veja trechos do momento de Neymar:

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