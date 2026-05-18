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Quais os clubes com mais jogadores convocados pela Seleção para a Copa? Veja ranking

Diário do Nordeste lista o ranking dos times com mais jogadores convocados

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 19:37)
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Legenda: O meia Lucas Paquetá é o principal reforço do Flamengo para a temporada de 2025
Foto: Gilvan de Souza / Flamengo

A Seleção Brasileira já está convocada para a Copa do Mundo 2026, mas você sabe quais são os times de todos os 26 jogadores? O Diário do Nordeste lista o ranking dos times com mais jogadores convocados na Amarelinha, na lista de Carlo Ancelotti.

Quem lidera é o Flamengo, que teve quatro jogadores brasileiros convocados para a Copa do Mundo: o lateral-esquerdo Alex Sandro, o zagueiro e lateral-direito Danilo, o zagueiro Léo Pereira e o meio-campista Lucas Paquetá.

Logo atrás vêm três equipes com dois jogadores cada: Arsenal, da Inglaterra, Zenit, da Rússia, e Manchester United, da Inglaterra. Os demais times têm apenas um jogador convocado cada. Veja abaixo o ranking completo.

Flamengo (4)

  • Alex Sandro
  • Danilo
  • Léo Pereira
  • Lucas Paquetá

Arsenal (2)

  • Gabriel Magalhães
  • Gabriel Martinelli

Zenit (2)

  • Douglas Santos
  • Luiz Henrique

Manchester United (2)

  • Casemiro
  • Matheus Cunha

Liverpool (1)

  • Alisson

Fenerbahçe (1)

  • Ederson

Grêmio (1)

  • Weverton

Juventus (1)

  • Bremer

PSG (1)

  • Marquinhos

Roma (1)

  • Wesley

Newcastle (1)

  • Bruno Guimarães

Botafogo (1)

  • Danilo Santos

Al-Ittihad (1)

  • Fabinho

Al-Ahli (1)

  • Ibañez

Lyon (1)

  • Endrick

Brentford (1)

  • Igor Thiago

Santos (1)

  • Neymar

Barcelona (1)

  • Raphinha

Bournemouth (1)

  • Rayan

Real Madrid (1)

  • Vini Jr.
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