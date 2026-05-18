Quais os clubes com mais jogadores convocados pela Seleção para a Copa? Veja ranking

A Seleção Brasileira já está convocada para a Copa do Mundo 2026, mas você sabe quais são os times de todos os 26 jogadores? O Diário do Nordeste lista o ranking dos times com mais jogadores convocados na Amarelinha, na lista de Carlo Ancelotti.

Quem lidera é o Flamengo, que teve quatro jogadores brasileiros convocados para a Copa do Mundo: o lateral-esquerdo Alex Sandro, o zagueiro e lateral-direito Danilo, o zagueiro Léo Pereira e o meio-campista Lucas Paquetá.

Logo atrás vêm três equipes com dois jogadores cada: Arsenal, da Inglaterra, Zenit, da Rússia, e Manchester United, da Inglaterra. Os demais times têm apenas um jogador convocado cada. Veja abaixo o ranking completo.

Flamengo (4)

Alex Sandro

Danilo

Léo Pereira

Lucas Paquetá

Arsenal (2)

Gabriel Magalhães

Gabriel Martinelli

Zenit (2)

Douglas Santos

Luiz Henrique

Manchester United (2)

Casemiro

Matheus Cunha

Liverpool (1)

Alisson

Fenerbahçe (1)

Ederson

Grêmio (1)

Weverton

Juventus (1)

Bremer

PSG (1)

Marquinhos

Roma (1)

Wesley

Newcastle (1)

Bruno Guimarães

Botafogo (1)

Danilo Santos

Al-Ittihad (1)

Fabinho

Al-Ahli (1)

Ibañez

Lyon (1)

Endrick

Brentford (1)

Igor Thiago

Santos (1)

Neymar

Barcelona (1)

Raphinha

Bournemouth (1)

Rayan

Real Madrid (1)