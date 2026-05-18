Quais os clubes com mais jogadores convocados pela Seleção para a Copa? Veja ranking
Diário do Nordeste lista o ranking dos times com mais jogadores convocados
A Seleção Brasileira já está convocada para a Copa do Mundo 2026, mas você sabe quais são os times de todos os 26 jogadores? O Diário do Nordeste lista o ranking dos times com mais jogadores convocados na Amarelinha, na lista de Carlo Ancelotti.
Quem lidera é o Flamengo, que teve quatro jogadores brasileiros convocados para a Copa do Mundo: o lateral-esquerdo Alex Sandro, o zagueiro e lateral-direito Danilo, o zagueiro Léo Pereira e o meio-campista Lucas Paquetá.
Logo atrás vêm três equipes com dois jogadores cada: Arsenal, da Inglaterra, Zenit, da Rússia, e Manchester United, da Inglaterra. Os demais times têm apenas um jogador convocado cada. Veja abaixo o ranking completo.
Flamengo (4)
- Alex Sandro
- Danilo
- Léo Pereira
- Lucas Paquetá
Arsenal (2)
- Gabriel Magalhães
- Gabriel Martinelli
Zenit (2)
- Douglas Santos
- Luiz Henrique
Manchester United (2)
- Casemiro
- Matheus Cunha
Liverpool (1)
- Alisson
Fenerbahçe (1)
- Ederson
Grêmio (1)
- Weverton
Juventus (1)
- Bremer
PSG (1)
- Marquinhos
Roma (1)
- Wesley
Newcastle (1)
- Bruno Guimarães
Botafogo (1)
- Danilo Santos
Al-Ittihad (1)
- Fabinho
Al-Ahli (1)
- Ibañez
Lyon (1)
- Endrick
Brentford (1)
- Igor Thiago
Santos (1)
- Neymar
Barcelona (1)
- Raphinha
Bournemouth (1)
- Rayan
Real Madrid (1)
- Vini Jr.