Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Jogada

Fortaleza pode ter retorno de Lucas Crispim em jogo decisivo contra o Santos

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira e Fernanda Alves 30 de Outubro de 2025

Jogada

Santos terá três desfalques contra o Fortaleza em confronto direto no Brasileirão

Equipes se enfrentam no sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira 30 de Outubro de 2025
torcedores

Jogada

Ceará anuncia ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Fluminense; veja valores

Equipes se enfrentam no domingo

Redação 30 de Outubro de 2025

Jogada

Justiça dá vitória à família de Caio Júnior em ação contra a Chapecoense

Técnico morreu na tragédia com o avião do clube em 2016

Redação 30 de Outubro de 2025
Foto de Fluminense 1 a 0 Ceará, Série A 2025, no Maracanã

Opinião

Com uma 'mãozinha' da arbitragem, Fluminense vence o Ceará

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quinta-feira (30)

Foto frontal Wilton Bezerra
Wilton Bezerra 30 de Outubro de 2025
Foto de Vina, jogador do Ceará, durante jogo contra o Fluminense na Série A 2025

Jogada

Quais as chances de rebaixamento do Ceará na Série A após derrota para o Fluminense?

Probabilidades foram atualizadas depois do Vovô perder para o Fluminense no Maracanã

Daniel Farias 30 de Outubro de 2025
Foto de jogadores do Palmeiras comemoram gol em partida

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (30)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 30 de outubro de 2025

Daniel Farias 30 de Outubro de 2025
Atletas de Fluminense e Ceará disputam bola

Opinião

O que disse Léo Condé sobre o erro de arbitragem contra o Ceará no Maracanã

O Vovô foi prejudicado na derrota para o Fluminense no Maracanã

Foto frontal Alexandre Mota
Alexandre Mota 30 de Outubro de 2025
Lucho Acosta em ação pelo Fluminense

Jogada

Fluminense tem dois suspensos para jogo contra Ceará na Arena Castelão; veja

As equipes se enfrentam de novo neste domingo (2), pela Série A

Alexandre Mota 29 de Outubro de 2025
Galeano jogador do Ceará

Jogada

Ceará repete maior período de jejum na Série A de 2025, mas com desempenho abaixo

Alvinegro fica novamente sem ganhar por quatro partidas, porém faturou apenas um ponto

Brenno Rebouças 29 de Outubro de 2025
1 2 3