Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja lista com 10 jogadores que estão livres no mercado no fim de 2025

Os atletas ainda não acertaram renovações para a temporada de 2026

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:19)
Alexandre Mota
Legenda: O atacante Marinho não teve o contrato renovado pelo Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha / SVM

Com o fim da temporada de 2025, os clubes começam a intensificar as reformulações dos elencos para o novo ano e uma das opções de mercado são os agentes livres, ou seja, que encerraram os vínculos e ainda não acertaram renovações. O Diário do Nordeste lista 10 alternativas nesse cenário.

Os nomes citados estavam todos na última Série A do Brasileiro. A vantagem desse molde de negociação é que não exige uma compensação financeira para efetuar a transferência ou a rescisão.

Atletas que encerram contrato em 2025

ZAG - Maurício Lemos

Maurício Lemos em ação pelo Vasco
Legenda: O uruguaio Maurício Lemos não tinha o perfil de jogo de Fernando Diniz no Vasco
Foto: divulgação / Vasco

  • Idade: 29
  • Clube: Vasco
  • Jogos (2025): 9
  • Gols (2025): 0
  • Assistências (2025): 0

LAD - Saravia

Saravia em ação pelo Atlético-MG
Legenda: O argentino Saravia foi titular em parte da temporada do Atlético-MG
Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

  • Idade: 32
  • Clube: Atlético-MG
  • Jogos (2025): 31
  • Gols (2025): 0
  • Assistências (2025): 0

MEI - Óscar Romero

Óscar Romero em ação pelo Internacional
Legenda: O meia paraguaio Óscar Romero, do Internacional, é irmão gêmeo do atacante do Corinthians
Foto: Ricardo Duarte / Internacional

  • Idade: 33
  • Clube: Internacional
  • Jogos (2025): 20
  • Gols (2025): 1
  • Assistências (2025): 1

ATA - Pikachu

Pikachu em ação pelo Fortaleza
Legenda: O atacante Pikachu foi uma das principais peças do elenco do Fortaleza nos últimos anos
Foto: Davi Rocha / SVM

  • Idade: 33
  • Clube: Fortaleza
  • Jogos (2025): 53
  • Gols (2025): 6
  • Assistências (2025): 5

LAD - Santiago Arias

Arias em ação pelo Bahia
Legenda: O lateral-direito Santiago Arias é constante convocado para a seleção da Colômbia
Foto: Letícia Martins / Bahia

  • Idade: 33
  • Clube: Bahia
  • Jogos (2025): 35
  • Gols (2025): 1
  • Assistências (2025): 0

ZAG - Manoel

Manoel em ação pelo Fluminense
Legenda: Manoel estava no Fluminense desde a temporada de 2021
Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense

  • Idade: 35
  • Clube: Fluminense
  • Jogos (2025): 13
  • Gols (2025): 0
  • Assistências (2025): 0

ATA - Marinho

Marinho em jogo pelo campeonato brasileiro
Legenda: O atacante Marinho foi titular em parte da temporada do Fortaleza
Foto: Kid Júnior / SVM

  • Idade: 35
  • Clube: Fortaleza
  • Jogos (2025): 37 
  • Gols (2025): 4
  • Assistências (2025): 4

VOL - Bruno Henrique

Bruno Henrique em ação pelo Internacional
Legenda: Multicampeão, Bruno Henrique tem passagens também por Corinthians e Palmeiras
Foto: Ricardo Duarte / Internacional

  • Idade: 36
  • Clube: Internacional
  • Jogos (2025): 48
  • Gols (2025): 3
  • Assistências (2025): 2

ATA - Bolasie

Bolasie em ação pelo Cruzeiro
Legenda: De saída do Cruzeiro, o atacante Bolasie tem experiência na Premier League
Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

  • Idade: 36
  • Clube: Cruzeiro
  • Jogos (2025): 33
  • Gols (2025): 4
  • Assistências (2025): 3

ATA - Gilberto

Gilberto em ação pelo Juventude
Legenda: O centroavante Gilberto é um dos nomes mais experiente do Juventude
Foto: divulgação / Juventude

  • Idade: 36
  • Clube: Juventude
  • Jogos (2025): 25
  • Gols (2025): 4
  • Assistências (2025): 2
Assuntos Relacionados