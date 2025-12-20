Veja lista com 10 jogadores que estão livres no mercado no fim de 2025
Os atletas ainda não acertaram renovações para a temporada de 2026
Com o fim da temporada de 2025, os clubes começam a intensificar as reformulações dos elencos para o novo ano e uma das opções de mercado são os agentes livres, ou seja, que encerraram os vínculos e ainda não acertaram renovações. O Diário do Nordeste lista 10 alternativas nesse cenário.
Os nomes citados estavam todos na última Série A do Brasileiro. A vantagem desse molde de negociação é que não exige uma compensação financeira para efetuar a transferência ou a rescisão.
Atletas que encerram contrato em 2025
ZAG - Maurício Lemos
- Idade: 29
- Clube: Vasco
- Jogos (2025): 9
- Gols (2025): 0
- Assistências (2025): 0
LAD - Saravia
- Idade: 32
- Clube: Atlético-MG
- Jogos (2025): 31
- Gols (2025): 0
- Assistências (2025): 0
MEI - Óscar Romero
- Idade: 33
- Clube: Internacional
- Jogos (2025): 20
- Gols (2025): 1
- Assistências (2025): 1
ATA - Pikachu
- Idade: 33
- Clube: Fortaleza
- Jogos (2025): 53
- Gols (2025): 6
- Assistências (2025): 5
LAD - Santiago Arias
- Idade: 33
- Clube: Bahia
- Jogos (2025): 35
- Gols (2025): 1
- Assistências (2025): 0
ZAG - Manoel
- Idade: 35
- Clube: Fluminense
- Jogos (2025): 13
- Gols (2025): 0
- Assistências (2025): 0
ATA - Marinho
- Idade: 35
- Clube: Fortaleza
- Jogos (2025): 37
- Gols (2025): 4
- Assistências (2025): 4
VOL - Bruno Henrique
- Idade: 36
- Clube: Internacional
- Jogos (2025): 48
- Gols (2025): 3
- Assistências (2025): 2
ATA - Bolasie
- Idade: 36
- Clube: Cruzeiro
- Jogos (2025): 33
- Gols (2025): 4
- Assistências (2025): 3
ATA - Gilberto
- Idade: 36
- Clube: Juventude
- Jogos (2025): 25
- Gols (2025): 4
- Assistências (2025): 2