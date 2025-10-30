Diário do Nordeste
Alexandre Mota Jornalista esportivo do SVM. Opinião sobre futebol cearense e mundial. Twitter: @alexandremotal
Atletas de Fluminense e Ceará disputam bola

O que disse Léo Condé sobre o erro de arbitragem contra o Ceará no Maracanã

O Vovô foi prejudicado na derrota para o Fluminense no Maracanã

Alexandre Mota 30 de Outubro de 2025
Atletas do Mirassol comemoram gol

Sensação de 2025, Mirassol tem elenco mais barato da Série A; veja ranking

O time tem o menor valor dentre os 20 participantes do torneio

Alexandre Mota 29 de Outubro de 2025
Imagem de um carro incendiado no Rio de Janeiro

Operação policial no Rio de Janeiro pode afetar Fluminense x Ceará pela Série A?

Os times se enfrentam nesta quarta-feira (29), no Maracanã

Alexandre Mota 28 de Outubro de 2025
Atletas do Coritiba comemoram gol na Série B

Restando quatro rodadas para o fim, veja chances de acesso na Série B de 2025

A 34ª rodada foi concluída nesta segunda-feira (27)

Alexandre Mota 28 de Outubro de 2025
Atletas de Fortaleza e Santos disputam bola

Os caminhos de Fortaleza e Santos até o fim da Série A: qual a pior sequência?

Os times se enfrentam no sábado (1º), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada

Alexandre Mota 28 de Outubro de 2025
Atletas de Ceará e Fortaleza disputam bola no Clássico-Rei

Rodada da Série A dá esperança ao Fortaleza e coloca o Ceará na luta contra Z-4; veja cenário

As equipes entraram em campo neste fim de semana pelo Brasileirão

Alexandre Mota 27 de Outubro de 2025
Pedro Raul em ação pelo Ceará

O que disse Léo Condé sobre o momento de Pedro Raul no Ceará

O atacante foi titular na derrota para o Atlético-MG neste sábado (25)

Alexandre Mota 26 de Outubro de 2025
Atletas de Fortaleza e Flamengo disputam bola

Vitória contra o Flamengo pode ser começo do milagre que o Fortaleza precisa na Série A

O time cearense venceu o rubro-negro por 1 a 0 na Arena Castelão

Alexandre Mota 25 de Outubro de 2025
Atletas de Ceará e Atlético-MG disputam a bola

A importância de Atlético-MG x Ceará pela Série A; veja cenário

As equipes se enfrentam neste sábado (25), na Arena MRV

Alexandre Mota 24 de Outubro de 2025
Guzmán em ação pelo Fortaleza

Matemática do Fortaleza nas 10 últimas rodadas da Série A; confira sequência e pontuação

O time tricolor busca um milagre na reta final do Brasileirão

Alexandre Mota 24 de Outubro de 2025
Lucas Mugni comemora gol pelo Ceará

Matemática do Ceará nas 10 últimas rodadas da Série A; confira sequência e pontuação

O time alvinegro tem a meta inicial no Brasileirão de 45 pontos

Alexandre Mota 23 de Outubro de 2025
Filipe Luís em ação no comando do Fortaleza

Filipe Luís sobre Fortaleza x Flamengo na Arena Castelão: ‘jogo mais importante do ano’

As equipes se enfrentam no próximo sábado (25), às 19h30, pela Série A

Alexandre Mota 23 de Outubro de 2025
Taça da Série A

Ceará, Fortaleza e Sport formalizam pedido à CBF para reconhecer títulos nacionais; veja detalhes

Os clubes e as federações estão juntos em um pleito para equipar os torneios Norte-Nordeste como análogos à Série A do Brasileiro

Alexandre Mota 21 de Outubro de 2025
Marcelo Paz em ação pelo Fortaleza

Presidente do Conselho da SAF do Fortaleza fala sobre dívida e futuro de Marcelo Paz

Fabiano Barreira conversou com exclusividade com o Diário do Nordeste

Alexandre Mota 21 de Outubro de 2025
Atletas de Vitória-BA e Santos disputam bola

Santos x Vitória-BA é decisivo para Ceará e Fortaleza na Série A; entenda cenário

Os times se enfrentam nesta segunda (20), às 21h30, na Vila Belmiro

Alexandre Mota 20 de Outubro de 2025
Pochettino em ação pelo Fortaleza

Rumo à Série B, Fortaleza precisa avaliar quem do elenco pode ajudar em 2026

Derrota para o Cruzeiro tem entrega, mas resultado insuficiente

Alexandre Mota 19 de Outubro de 2025
Arthur Cabral, Artur Victor e David Ricardo juntos em foto do Botafogo

Ceará ainda pode lucrar com trio de joias da base que está no Botafogo; entenda

David Ricardo, Artur Victor e Arthur Cabral defendem o time carioca, mas foram revelados pelo Alvinegro de Porangabuçu

Alexandre Mota 18 de Outubro de 2025
vídeo

O que esperar de Ceará e Fortaleza na 29ª rodada da Série A? Veja vídeo

O que está em jogo, os cenários e as expectativas para os clubes cearenses

Alexandre Mota 18 de Outubro de 2025
Martín Palermo em ação pelo Fortaleza

Palermo após a nova derrota do Fortaleza na Série A: ‘se tiver de morrer, que seja de pé’

O time cearense perdeu para o Vasco por 2 a 0 nesta quarta-feira (15)

Alexandre Mota 16 de Outubro de 2025
Breno Lopes em ação pelo Fortaleza

Fortaleza encaminha rebaixamento à Série B de 2026

Não há motivos para acreditar na permanência na elite nacional

Alexandre Mota 16 de Outubro de 2025
