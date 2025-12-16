Seleção da Fifa dos melhores jogadores do Mundo de 2025: veja prêmio The Best

A Fifa definiu a premiação dos melhores jogadores do mundo nesta terça-feira (16), com a cerimônia do The Best. No evento, contemplou a temporada de 2025 e elegeu a Seleção do Mundo, com 11 atletas de diversas nacionalidades.

Eleito o principal nome do ano, o atacante francês Dembélé, do Paris Saint-Germain (PSG) está na onzena. A equipe, finalista da Copa Intercontinental contra o Flamengo, tem mais quatro escalados: o zagueiro equatoriano Pacho, o lateral-direito marroquino Hakimi, o lateral-esquerdo português Nuno Mendes e o volante português Vitinha.

Os demais na formação ideal, esquema 4-4-2, tem o goleiro italiano Donnarumma, do Manchester City, o zagueiro holandês Van Dijk, do Liverpool, os volantes inglês Bellingham, do Real Madrid, e o espanhol Pedri, do Barcelona, o meia inglês Cole Palmer, do Chelsea, e o atacante espanhol Lamine Yamal, do Barcelona.

Seleção dos Melhores Jogadores do Mundo em 2025 (The Best)

G0L - Donnarumma (Itália | Manchester City)

LAD - Hakimi (Marrocos | PSG)

ZAG - Pacho (Equador | PSG)

ZAG - Van Dijk (Holanda | Liverpool)

LAE - Nuno Mendes (Portugal | PSG)

VOL - Bellingham (Inglaterra | Real Madrid)

VOL - Vitinha (Portugal | PSG)

MEI - Cole Palmer (Inglaterra | Chelsea)

MEI - Pedri (Espanha | Barcelona)

ATA - Lamine Yamal (Espanha | Barcelona)

ATA - Dembélé (França | PSG)