The Best Fifa 2025: veja horário, onde assistir e brasileiros indicados

Evento será realizado em Doha, no Catar

Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Legenda: Fifa The Best ocorre nesta terça-feira.
Foto: VALERIANO DI DOMENICO / POOL / AFP

A cerimônia do prêmio The Best, que é entregue aos melhores do ano do futebol em várias categorias, será realizada nesta terça-feira (16). A premiação da Fifa vai ocorrer em Doha, no Catar, a partir das 14h (de Brasília). 

ONDE ASSISTIR

Site oficial da Fifa (fifa.com)

Atacante do Barcelona, o brasiliero Raphinha é um dos indicados ao troféu de melhor jogador. Já o goleiro Alisson, do Liverpool, aparece entre os finalistas da categoria de melhor goleiro. 

Além dessas, outras três também estão na premiação: melhor técnico, gol mais bonito e seleção ideal. Isso tanto nos naipes masculino quanto no feminino.

Nove atletas brasileiros aparecem como candidatos à seleção da temporada: os goleiros Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Nottingham Forest); os zagueiros Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal); e os atacantes João Pedro (Chelsea) e Luiz Henrique (Zenit).

No feminino, Marta concorre ao prêmio que leva o próprio nome na categoria de gol mais bonito. Já Alerrandro e Lucas Ribeiro disputam com outros oito jogadores o Prêmio Puskás. 

