Bruno Pacheco negocia rescisão com o Fortaleza e vai jogar na Chapecoense em 2026

Bruno Pacheco vai reforçar a Chapecoense em 2026. O lateral de 34 anos chega ao novo clube com vínculo até o fim do ano. A saída dele do Fortaleza deve ocorrer em acordo com o clube para rescisão do contrato. O atleta chegou a se reapresentar para treinamentos no Tricolor do Pici, mas entrou com uma ação judicial por questões trabalhistas.

Pacheco estava na equipe cearense desde 2023, quando a equipe ainda era comandada por Juan Pablo Vojvoda. Ao todo, foram 126 partidas vestindo a camisa tricolor, além de quatro gols marcados e 11 assistências.

Em entrevista ao Jogada 3º Tempo desta segunda-feira (5), Sérgio Papellin, ex-diretor de futebol do Leão do Pici, detalhou a situação do agora ex-jogador do clube. Ele explicou que o defensor tinha o desejo de deixar o clube há algum tempo. Veja mais detalhes aqui.

O Fortaleza estreia no Campeonato Cearense apenas na segunda rodada, quando enfrenta o Ferroviário. O duelo será Às 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, no dia 11 de janeiro.