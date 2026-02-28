Prior ou Crispim: quem deve ser o titular no Clássico-Rei?

A classificação do Fortaleza para a 3ª fase da Copa do Brasil colocou mais uma vez nos holofotes o meia Lucca Prior, que marcou o quarto gol da partida e garantiu o avanço na competição. Em 2025, o atleta ganhou oportunidades com os treinadores Juan Pablo Vojvoda e Renato Paiva.

Com a chegada de Thiago Carpini, Prior tem ganhado minutagem aos poucos, entrando na maioria das partidas como substituição. No duelo contra o Maguary-PE, na última terça-feira (24), o meia entrou no lugar de Pochettino e marcou o gol mais importante da noite. A boa atuação do atleta abriu o debate sobre a chance que ele poderia ter como titular na equipe.

Lucas Crispim tem a confiança de Carpini. O atleta foi titular em nove dos 10 jogos disputados em 2026. Mas, apesar da boa minutagem, ainda não conseguiu balançar as redes e tem sofrido críticas do torcedor. Na última escalação montada por Carpini, para o duelo da Copa do Brasil, o técnico optou por iniciar o duelo com o meia titular Lucas Crispim, que foi substituído sob vaias pelo torcedor.

A entrada de Prior no último jogo e, ainda com o gol marcado, coloca o jovem de 22 anos na disputa pela titularidade. A última vez que o camisa 38 iniciou o jogo como titular foi contra o Horizonte, no dia 22 de janeiro.

O Diário do Nordeste separou os dados de cada um até aqui. Quem você colocaria como titular no Clássico-Rei deste domingo (1º)?