Carpini ainda quer reforços no Fortaleza, principalmente um camisa 9: "Talvez dois"

O técnico Thiago Carpini concedeu entrevista exclusiva ao ge/ce e falou sobre diversos temas relacionados ao Fortaleza. Entre eles, a cobrança por reforços para uma temporada desafiadora, de reestruturação e disputa da Série B.

Ele afirmou que está satisfeito com o elenco que tem, mas que ainda espera que reforços cheguem, principalmente um camisa 9, ou até dois, após a saída de Adan Bareiro.

"Em parte sim, mas ainda falta. Preciso do 9. Quando tinhamos o Adan (Bareiro), buscava um, e agora com a saída dele, talvez dois, além de outras posições entende reforçar um pouquinho mais".

Com a saída de Adan Bareiro, o Leão conta hoje para o setor: GB, que veio do Vasco, e Luiz Fernando, que joga pela esquerda mas pode fazer a função de 9.

Nível do elenco para a Série B

Sobre as cobranças por reforços, Carpini não acredita que o elenco do Fortaleza esteja distante em qualidade dos demais da Série B.

"Sinto uma ânsia das pessoas em falar que não está pronto, que precisa contratar, que com esse elenco não dá... Mas não compara com Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, compara com a realidade que o Fortaleza vive hoje. Será que na Série B tem elencos muito melhores que o do Fortaleza? Eu tenho dúvida".

Sonho no Fortaleza

Carpini também falou sobre seus objetivos no Fortaleza, lembrando grandes treinadores anteriores, como Rogério Ceni e Vojvoda.

"Quero chegar o mais longe possível, voltar para a elite, conquistar titulos. Vi coisas grandiosas nos últimos anos aqui, se fizeram treinadores aqui: Ceni, Vojvoda... Eu quero conquistar titulos, fazer o melhor e entregar o que a torcida espera de nós".