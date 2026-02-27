Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Carpini ainda quer reforços no Fortaleza, principalmente um camisa 9: "Talvez dois"

Treinador também falou sobre o nível do elenco para a Série B

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:34)
Jogada
Legenda: Thiago Carpini tem o desafio de conquistar o acesso com o Fortaleza
Foto: KID JUNIOR / SVM

O técnico Thiago Carpini concedeu entrevista exclusiva ao ge/ce e falou sobre diversos temas relacionados ao Fortaleza. Entre eles, a cobrança por reforços para uma temporada desafiadora, de reestruturação e disputa da Série B.

Ele afirmou que está satisfeito com o elenco que tem, mas que ainda espera que reforços cheguem, principalmente um camisa 9, ou até dois, após a saída de Adan Bareiro.

"Em parte sim, mas ainda falta. Preciso do 9. Quando tinhamos o Adan (Bareiro), buscava um, e agora com a saída dele, talvez dois, além de outras posições entende reforçar um pouquinho mais".

Com a saída de Adan Bareiro, o Leão conta hoje para o setor: GB, que veio do Vasco, e Luiz Fernando, que joga pela esquerda mas pode fazer a função de 9.

Nível do elenco para a Série B

Sobre as cobranças por reforços, Carpini não acredita que o elenco do Fortaleza esteja distante em qualidade dos demais da Série B.

"Sinto uma ânsia das pessoas em falar que não está pronto, que precisa contratar, que com esse elenco não dá... Mas não compara com Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, compara com a realidade que o Fortaleza vive hoje.  Será que na Série B tem elencos muito melhores que o do Fortaleza? Eu tenho dúvida".

Sonho no Fortaleza

Carpini também falou sobre seus objetivos no Fortaleza, lembrando grandes treinadores anteriores, como Rogério Ceni e Vojvoda.

"Quero chegar o mais longe possível, voltar para a elite, conquistar titulos. Vi coisas grandiosas nos últimos anos aqui, se fizeram treinadores aqui: Ceni, Vojvoda... Eu quero conquistar titulos, fazer o melhor e entregar o que a torcida espera de nós".

Assuntos Relacionados
VÍDEO

Jogada

Com vaga do Ferroviário, veja quantos cearenses vão disputar a Copa do Brasil em 2027

Fortaleza e Ceará, finalistas do Cearense, estão garantidos, bem como o Ferroviário

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Carpini ainda quer reforços no Fortaleza, principalmente um camisa 9: "Talvez dois"

Treinador também falou sobre o nível do elenco para a Série B

Vladimir Marques Há 1 hora
Eric Melo deixa Ceará

Jogada

Eric Melo deixa Ceará, mas Vovô mantém percentual do atleta

Jogador foi liberado e vai reotrnar para a Jacuipense-BA, que divide diretos econômicos do atleta com o Vovô

Brenno Rebouças Há 1 hora
VÍDEO

Jogada

Mozart elogia nova atuação de Melk no Ceará: 'um jogador extremamente talentoso'

O técnico ressaltou que o jovem tem margem de evolução no Vovô

Alexandre Mota 27 de Fevereiro de 2026
Thiago Silva com semblante sério em jogo do Porto

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (27)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 27 de fevereiro de 2026

Alexandre Mota 27 de Fevereiro de 2026
jogadores

Jogada

Fortaleza x Ceará ao vivo: SVM transmite Clássico-Rei em multiplataformas; confira detalhes

Equipes fazem o primeiro jogo da final do Cearense no domingo

Redação 27 de Fevereiro de 2026