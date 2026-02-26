Ceará x Primavera-SP: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com meta ousada, o Ceará inicia sua trajetória na Copa do Brasil, nesta quinta (26), às 20h, diante do Primavera-SP, pela segunda fase do torneio nacional. Enquanto o Vovô faz sua estreia e busca chegar longe, já a equipe paulista garantiu vaga depois de eliminar o Araguaína-TO. A Arena Castelão será o palco da decisão de partida única, quem vencer avança, em caso de empate, o confronto vai para as penalidades.

Antes do primeiro Clássico-Rei pela grande final do Campeonato Cearense, o Vovô coloca como prioridade o duelo com a equipe paulista pela Copa do Brasil. O time de Mozart chega com moral depois de ter marcado 23 gols em 9 partidas no estadual, tendo o ataque mais afiado entre os cearenses no ano. No último duelo, o Alvinegro poupou boa parte do time titular e, mesmo com um time “alternativo”, aplicou uma goleada por 4 a 0 no Floresta, pela semifinal do estadual.

Do outro lado, o Primavera teve uma semana de preparação para o duelo decisivo desta noite. Com gols de Luiz Fernando, Josiel e Neto, o time de Indaiatuba eliminou o Araguaína-TO, na vitória por 3 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil, no estádio Mirandão. No Campeonato Paulista, o Fantasma Tricolor terminou na 12ª posição, com oito pontos em oito partidas na competição.

ONDE ASSISTIR

A Prime Video transmite o duelo com imagens. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes para o torcedor. Além disso, você pode conferir pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOVÔ EMBALADO NO ANO

O Ceará dá pausa na disputa do estadual e concentra sua força no duelo da Copa do Brasil. Com apenas três dias de preparação, Mozart ainda tem as baixas de Bruno Ferreira, que trata entorse no tornozelo, Vina, que tem lesão no joelho direito, e Matheus Araújo, que ainda está na fisioterapia em tratamento de desconforto na coxa.

A novidade fica por conta do lateral-esquerdo Sanchez, que teve seu nome publicado no BID e pode entrar em campo com a camisa alvinegra. O atleta não foi inscrito a tempo para o estadual, mas pode defender o Vovô nas outras competições.

A meta da equipe alvinegra é chegar nas oitavas de final do torneio nacional. A Copa do Brasil é colocada como umas das prioridades do vovô devido a relevância das premiações. Por iniciar na segunda fase, o clube já garantiu R$ 1,3 milhão pela participação e, caso avance para terceira etapa, o Ceará recebe cerca de R$ 1,5 milhão.

O ponto positivo da equipe alvinegra é o ataque. Ausente devido lesão no joelho, Vina puxa a artilharia com seis gols, seguido por Matheus Araújo, que tem quatro tentos assinalados. Além dele, Pedro Henrique, Lucca e Wendel fizeram dois, enquanto Gilmar, Fernandinho, Juan Alano, Enzo, Rafael Ramos, Matheusinho e Luizão deixaram suas marcas em uma oportunidade cada.

Um dos titulares de Mozart na temporada, o zagueiro Éder destacou os cuidados que o Ceará precisa ter para não ser surpreendido pela equipe paulista. O defensor comparou o duelo com as dificuldades enfrentadas pelo Fortaleza diante do Maguary e o duelo que terminou com a eliminação da Inter de Milão na Champions League.

"Exemplos têm aí a todo momento, seja aqui do nosso lado, como aconteceu ontem [terça-feira], como a nível internacional. Assisti a alguns jogos e teve o jogo da Champions League que o Bodo Glimt eliminou a Inter de Milão, que era um resultado totalmente inesperado, mas que está acontecendo cada vez mais e isso não é nem pela falta de intensidade do time que teoricamente é favorito. Eu acho que os times de menor expressão estão se preparando cada vez mais e melhorando suas estruturas e o resultado vem dentro de campo. É a isca que a gente não pode cair, a famosa 'casca de banana'", ressalta o atleta. Éder zagueiro do Ceará

FANTASMA DE INDAIATUBA

O Fantasma de Indaiatuba, como é conhecido o Primavera, vem em busca de fazer história. O roteiro até aqui de 2026 tem sido de bons capítulos. Depois de 99 anos de fundação, o time do interior de São Paulo atuou pela primeira vez no Campeonato Paulista e quer surpreender o Ceará na Copa do Brasil também.

Em oito partidas realizadas pelo Paulistão, a equipe bateu Mirassol e Capivariano, empatou com Guarani e Noroeste, e foi derrotado por Novorizontino, Botafogo-SP, Portuguesa e São Paulo. A campanha rendeu a permanência no estadual do ano que vem e vaga na Série D de 2027.

Um dos destaques do time paulista está fora das quatro linhas, com o técnico Rafael Marques. Ex-atacante com passagens por Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro, ele assumiu a missão de comandar o Primavera no Paulistão e na Copa do Brasil. Até aqui, o comandante tricolor avalia positivamente no trabalho, mas almeja voos mais altos com o Fantasma de Indaiatuba.

"É mais um tijolinho colocado na casa, mais uma vez fazendo histórica, marcando o nosso trabalho. Tivemos a permanência no Paulistão, a vaga para a Série D, agora a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. São marcas que vão ficar guardadas dentro do clube. Tem que pensar grande. Na próxima fase vamos enfrentar uma grande equipe. Mas a gente tem um elenco bom. Isso mostra a filosofia e o projeto do Primavera, se firmando no cenário estadual e agora no cenário nacional também", avaliou Rafael Marques. Rafael Marques Técnico do Primavera-SP

Caso elimine o Vovô, o Primavera vai embolsar cerca de R$ 830 mil. O valor se junta aos R$ 400 mil que recebeu pela participação na competição nacional.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Gilmar (Luizão), Éder e Fernando; Zanocelo, Lucas Lima e Juan Alano; Pedro Henrique, Matheusinho (Fernandinho) e Wendel Silva. Técnico: Mozart.

Primavera-SP: Dheimison; Thales Oleques, Afonso, Ligger, Júnior Caiçara e João Victor; Luiz Fernando, Samuel Andrade e Renatinho; Léo Passos e Lucas Douglas. Técnico: Rafael Marques.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X PRIMAVERA-SP

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 26/02/26 (quinta-feira)

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistente 1: Rafael Trombeta (PR)

Assistente 2: Andrey Luiz de Freitas (PR)

Quarto árbitro: Renato Pinheiro (CE)