Morre Cauã Batista Gomes, jovem promessa do taekwondo brasileiro, aos 18 anos
Atleta estava internado em hospital há uma semana
Cauã Batista Gomes Este, jovem promessa do taekwondo brasileiro, morreu nesta terça-feira (24), no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. O atleta estava internado há uma semana, mas não resistiu. Ele fazia parte do Soares Team desde os 9 anos de idade e lutava na categoria até 63kg. A Confederação Brasileira de Taekwondo também se manifestou.
O jovem ia disputar a Seletiva Aberta Nacional, que será realizada na quinta-feira (26), na mesma cidade. Em nota, o Soares Team lamentou a partida do atleta.
"Cauã Batista Gomes, nosso aluno desde os 9 anos, formado pela Escola Soares Team, foi exemplo dentro e fora do Dojang — um atleta admirável, competidor incansável e um verdadeiro lutador da vida. Sua partida hoje deixa uma dor imensa, mas também um legado inesquecível de garra, disciplina e determinação em tudo que se propôs a fazer", afirmou em nota.
Leia a nota oficial da Confederação Brasileira de Taekwondo:
"A Confederação Brasileira de Taekwondo manifesta seu mais profundo pesar pela morte do atleta Cauã Batista Gomes Este, de 18 anos. Representante do estado do Rio de Janeiro, Cauã integrava a Soares Team e estava inscrito para participar da Seletiva Aberta Nacional no dia 26 de fevereiro. Ele disputaria a categoria adulto até 63 kg.
Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era um atleta conhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, querido por todos os que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo dentro e fora das competições.
Neste momento de dor, a CBTKD se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade do taekwondo, aos quais deseja força e conforto."