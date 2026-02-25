Cauã Batista Gomes Este, jovem promessa do taekwondo brasileiro, morreu nesta terça-feira (24), no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. O atleta estava internado há uma semana, mas não resistiu. Ele fazia parte do Soares Team desde os 9 anos de idade e lutava na categoria até 63kg. A Confederação Brasileira de Taekwondo também se manifestou.

"Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era um atleta conhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, querido por todos os que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo dentro e fora das competições", ressaltou a entidade.

O jovem ia disputar a Seletiva Aberta Nacional, que será realizada na quinta-feira (26), na mesma cidade. Em nota, o Soares Team lamentou a partida do atleta.

"Cauã Batista Gomes, nosso aluno desde os 9 anos, formado pela Escola Soares Team, foi exemplo dentro e fora do Dojang — um atleta admirável, competidor incansável e um verdadeiro lutador da vida. Sua partida hoje deixa uma dor imensa, mas também um legado inesquecível de garra, disciplina e determinação em tudo que se propôs a fazer", afirmou em nota.

Leia a nota oficial da Confederação Brasileira de Taekwondo:

"A Confederação Brasileira de Taekwondo manifesta seu mais profundo pesar pela morte do atleta Cauã Batista Gomes Este, de 18 anos. Representante do estado do Rio de Janeiro, Cauã integrava a Soares Team e estava inscrito para participar da Seletiva Aberta Nacional no dia 26 de fevereiro. Ele disputaria a categoria adulto até 63 kg.

Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era um atleta conhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, querido por todos os que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo dentro e fora das competições.

Neste momento de dor, a CBTKD se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade do taekwondo, aos quais deseja força e conforto."