Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Morre Cauã Batista Gomes, jovem promessa do taekwondo brasileiro, aos 18 anos

Atleta estava internado em hospital há uma semana

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 14:43)
Jogada
Legenda: Cauã Gomes morreu aos 18 anos.
Foto: Reprodução/@cbtkd.oficial

Cauã Batista Gomes Este, jovem promessa do taekwondo brasileiro, morreu nesta terça-feira (24), no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. O atleta estava internado há uma semana, mas não resistiu. Ele fazia parte do Soares Team desde os 9 anos de idade e lutava na categoria até 63kg. A Confederação Brasileira de Taekwondo também se manifestou. 

"Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era um atleta conhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, querido por todos os que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo dentro e fora das competições", ressaltou a entidade. 

O jovem ia disputar a Seletiva Aberta Nacional, que será realizada na quinta-feira (26), na mesma cidade. Em nota, o Soares Team lamentou a partida do atleta. 

"Cauã Batista Gomes, nosso aluno desde os 9 anos, formado pela Escola Soares Team, foi exemplo dentro e fora do Dojang — um atleta admirável, competidor incansável e um verdadeiro lutador da vida. Sua partida hoje deixa uma dor imensa, mas também um legado inesquecível de garra, disciplina e determinação em tudo que se propôs a fazer", afirmou em nota. 

Leia a nota oficial da Confederação Brasileira de Taekwondo:

"A Confederação Brasileira de Taekwondo manifesta seu mais profundo pesar pela morte do atleta Cauã Batista Gomes Este, de 18 anos. Representante do estado do Rio de Janeiro, Cauã integrava a Soares Team e estava inscrito para participar da Seletiva Aberta Nacional no dia 26 de fevereiro. Ele disputaria a categoria adulto até 63 kg.

Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era um atleta conhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, querido por todos os que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo dentro e fora das competições.

Neste momento de dor, a CBTKD se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade do taekwondo, aos quais deseja força e conforto."

Assuntos Relacionados

Jogada

Times cearenses conhecem datas base da Série D do Brasileiro; Veja data da estreia

Ferroviário, Iguatu, Maracanã, Tirol e Atlético serão os representantes cearenses em 2026

Vladimir Marques Há 26 minutos
vídeo

Jogada

Ceará terá 46 horas a menos de descanso que o Fortaleza antes do Clássico-Rei

Equipes têm compromissos pela Copa do Brasil antes da final do Campeonato Cearense

Daniel Farias Há 45 minutos
Cauã Gomes

Jogada

Morre Cauã Batista Gomes, jovem promessa do taekwondo brasileiro, aos 18 anos

Atleta estava internado em hospital há uma semana

Redação Há 59 minutos
torcida do fortlaeza

Jogada

Fortaleza abre check-in e inicia venda de ingressos para Clássico-Rei da final do Cearense

Equipe enfrenta o Ceará no domingo (1º), na Arena Castelão

Redação 25 de Fevereiro de 2026
VÍDEO

Jogada

Ex-Fortaleza, Adam Bareiro estreia com dois gols pelo Boca Juniors; veja

O centroavante paraguaio foi titular nesta terça-feira (24)

Alexandre Mota 25 de Fevereiro de 2026
Foto de Kaio Jorge, jogador do Cruzeiro

Jogada

Quarta rodada da Série A do Brasileirão 2026: veja jogos, horários e onde assistir

Sete partidas movimentam os gramados brasileiros neste meio de semana

Daniel Farias 25 de Fevereiro de 2026