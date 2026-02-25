Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:40)
Jogada
Vini Jr., jogador do Real Madrid, comemorando gol pelo clube
Foto: JAVIER SORIANO / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (25) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (25)

UEFA YOUTH LEAGUE

  • 10h | PSG sub-19 x HJK sub-19 | UEFA.tv
  • 12h | Real Madrid sub-19 x Chelsea sub-19 | TNT Sports Brasil (YouTube) e UEFA.tv

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

  • 14h45 | Atalanta x Borussia Dortmund | TNT e HBO Max
  • 17h | PSG x Monaco | TNT e HBO Max
  • 17h | Juventus x Galatasaray | Space e HBO Max
  • 17h | Real Madrid x Benfica | HBO Max

CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 15h | Ceuta x Córdoba | Disney+

CAMPEONATO SAUDITA

  • 16h | Al Najma x Al Nassr | Canal GOAT e Sportv 3
  • 16h | Al Fayha x Neom | Canal GOAT

COPA DO BRASIL

  • 16h | Atlético-GO x Primavera-MT | Sportv e Premiere
  • 16h | Gama x Goiás | Prime Video
  • 18h | Novorizontino x Nacional-AM | Prime Video

CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)

  • 17h | Stoke City x Oxford United | Xsports e Disney+

SUL-AMERICANO FEMININO SUB-20

  • 18h | Equador sub-20 (F) x Brasil sub-20 (F) | Sportv 3

PRÉ-LIBERTADORES

  • 19h | Bahia x O'Higgins | Paramount+
  • 21h30 | Botafogo x Nacional Potosí | ge tv, ESPN e Disney+
  • 21h30 | Argentinos Juniors x Barcelona de Guayaquil | Paramount+

BRASILEIRÃO

  • 19h | Remo x Internacional | Premiere
  • 19h | RB Bragantino x Athletico-PR | Premiere
  • 19h30 | Coritiba x São Paulo | Prime Video
  • 20h | Cruzeiro x Corinthians | Premiere
  • 21h30 | Palmeiras x Fluminense | Globo, ge tv e Premiere
  • 21h30 | Grêmio x Atlético-MG | Globo e Premiere

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 19h30 | Newell's Old Boys x Estudiantes | ESPN 4 e Disney+

CONCACAF CHAMPIONS CUP

  • 21h | Cincinnati x O&M FC | Disney+
  • 23h30 | Vancouver Whitecaps x Cartaginés | Disney+
  • 1h30 | Los Angeles Galaxy x Sporting San Miguelito | Disney+
