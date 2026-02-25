Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (25)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (25) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (25)
UEFA YOUTH LEAGUE
- 10h | PSG sub-19 x HJK sub-19 | UEFA.tv
- 12h | Real Madrid sub-19 x Chelsea sub-19 | TNT Sports Brasil (YouTube) e UEFA.tv
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
- 14h45 | Atalanta x Borussia Dortmund | TNT e HBO Max
- 17h | PSG x Monaco | TNT e HBO Max
- 17h | Juventus x Galatasaray | Space e HBO Max
- 17h | Real Madrid x Benfica | HBO Max
CAMPEONATO ESPANHOL (SEGUNDA DIVISÃO)
- 15h | Ceuta x Córdoba | Disney+
CAMPEONATO SAUDITA
- 16h | Al Najma x Al Nassr | Canal GOAT e Sportv 3
- 16h | Al Fayha x Neom | Canal GOAT
COPA DO BRASIL
- 16h | Atlético-GO x Primavera-MT | Sportv e Premiere
- 16h | Gama x Goiás | Prime Video
- 18h | Novorizontino x Nacional-AM | Prime Video
CAMPEONATO INGLÊS (SEGUNDA DIVISÃO)
- 17h | Stoke City x Oxford United | Xsports e Disney+
SUL-AMERICANO FEMININO SUB-20
- 18h | Equador sub-20 (F) x Brasil sub-20 (F) | Sportv 3
PRÉ-LIBERTADORES
- 19h | Bahia x O'Higgins | Paramount+
- 21h30 | Botafogo x Nacional Potosí | ge tv, ESPN e Disney+
- 21h30 | Argentinos Juniors x Barcelona de Guayaquil | Paramount+
BRASILEIRÃO
- 19h | Remo x Internacional | Premiere
- 19h | RB Bragantino x Athletico-PR | Premiere
- 19h30 | Coritiba x São Paulo | Prime Video
- 20h | Cruzeiro x Corinthians | Premiere
- 21h30 | Palmeiras x Fluminense | Globo, ge tv e Premiere
- 21h30 | Grêmio x Atlético-MG | Globo e Premiere
CAMPEONATO ARGENTINO
- 19h30 | Newell's Old Boys x Estudiantes | ESPN 4 e Disney+
CONCACAF CHAMPIONS CUP
- 21h | Cincinnati x O&M FC | Disney+
- 23h30 | Vancouver Whitecaps x Cartaginés | Disney+
- 1h30 | Los Angeles Galaxy x Sporting San Miguelito | Disney+
