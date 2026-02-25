Diário do Nordeste
Concurso IFCE: período para solicitar isenção da taxa de inscrição inicia nesta quarta (25)

São ofertadas 274 vagas imediatas, sendo 169 para docentes e 105 para técnicos administrativos.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:15)
Papo Carreira
foto da fachada do Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus Fortaleza.
Legenda: A aplicação da prova objetiva do concurso acontece em 3 de maio de 2026.
Foto: Divulgação/IFCE.

As inscrições para concurso do Instituto Federal do Ceará (IFCE) continuam abertas, e os candidatos devem estar atentos ao cronograma divulgado no edital do certame. O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição inicia às 9h desta quarta-feira (25) e se estende até às 16h desta sexta-feira (27).

São ofertadas 274 vagas imediatas, sendo 169 para docentes e 105 para técnicos administrativos (níveis médio, técnico e superior). 

Entre os candidatos aptos a pedir a isenção, estão os doadores de medula óssea e pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo.

>> Veja aqui edital completo

A divulgação do deferimento das solicitações de isenção está marcada para o dia 9 de março de 2026. Já a aplicação da prova objetiva acontece em 3 de maio de 2026.

Salários

Os salários iniciais dos docentes variam entre R$ 6.180,86 e R$ 13.288,85, dependendo da titulação do aprovado, somados a auxílio-alimentação de R$ 1.175 e auxílio pré-escolar de R$ 484,90. Para estes candidatos, as provas serão aplicadas no dia 26 de abril em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

Já os técnicos administrativos têm remunerações iniciais entre R$ 2.483,52 e R$ 4.967,04, dependendo do nível de carreira, somados a benefícios como incentivo à qualificação (de até 75%), auxílio-alimentação de R$ 1.175 e auxílio pré-escolar de R$ 484,90. As provas deste grupo estão previstas para 3 de maio.

Conforme a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a previsão de homologação é 2 de julho deste ano, com convocações a partir de agosto para posses em setembro.

Papo Carreira

IFCE oferta mais de 6 mil vagas em curso gratuito para o Enem

Ceará

Universidades iniciam convocação da lista de espera do Sisu 2026

Vagas

Docentes

São oferecidas 169 vagas imediatas para professores, sendo 110 para ampla concorrência e as demais para o sistema de cotas.

O concurso contempla 63 subáreas, entre elas:

  • Metodologia e Técnicas da Computação;
  • Administração de Empresas;
  • História;
  • Geografia Humana;
  • Língua Portuguesa;
  • Matemática Básica;
  • Física Geral e Experimental;
  • Química Geral;
  • Sistemas de Computação;
  • Libras;
  • Atendimento Educacional Especializado;
  • Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional.

Técnicos administrativos

São oferecidas 105 vagas imediatas, sendo 79 para os níveis médio e técnico, destinadas a vários cargos, dentre eles:

  • Assistente em Administração;
  • Técnico de Tecnologia da Informação;
  • Assistente de Alunos;
  • Técnico de Laboratório (diversas áreas);
  • Técnico em Enfermagem;
  • Técnico em Contabilidade;
  • Técnico em Agropecuária.

Já para o nível superior, são destinadas 26 vagas, para cargos como:

  • Administrador;
  • Analista de TI;
  • Contador;
  • Auditor;
  • Médico;
  • Médico Veterinário;
  • Enfermeiro;
  • Psicólogo;
  • Pedagogo;
  • Técnico em Assuntos Educacionais;
  • Zootecnista.

Há expectativa, ainda, de aproveitamento de aprovados para além das vagas anunciadas, considerando a consolidação dos campi atuais e futuras expansões. 

