Instituto abre 240 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza

O Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM) abriu 240 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza. As oportunidades são destinadas a jovens entre 16 e 24 anos.

As oficinas são multidisciplinares e integram diferentes eixos temáticos, como Comunicação, Tecnologia, Cidadania e Empregabilidade. As aulas são uma jornada formativa semestral e iniciam no mês de abril.

A instituição tem sede nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy. (Saiba como se inscrever abaixo).

Sobre os cursos

Segundo o IJCPM, o programa é organizado em três encontros semanais de quatro horas cada, com carga horária total de 144 horas por semestre. Nas aulas, os jovens terão acesso a três laboratórios: Laboratório de Comunicação, Laboratório de Tecnologia para a Cidadania e Empregabilidade e Laboratório Integrado de Cidadania e Empregabilidade.

A proposta pedagógica visa a produção e o desenvolvimento de competências dos jovens. Na formação, os alunos terão aulas técnicas sobre o mercado de trabalho, com elaboração de currículo, portfólio digital, vídeo profissional, simulação de entrevistas de emprego, além de atividades sobre direitos trabalhistas, ética e responsabilidade social.

Inscrição

Os interessados em ingressar nos cursos podem se inscrever por meio deste link (Sede RioMar Fortaleza) e deste link (Sede RioMar Kennedy).

No final do curso, os jovens receberão certificado.

Serviço

Cursos gratuitos IJCPM

Início das aulas: abril de 2026

Carga horária: 144 horas

Local: Instituto JCPM RioMar Fortaleza - R. Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

Instituto JCPM RioMar Kennedy - Av. Sgt. Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy

Telefones: (85) 99157-4909 ou (85) 99105-4395