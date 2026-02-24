Diário do Nordeste
Instituto abre 240 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza

As oportunidades são destinadas a jovens entre 16 e 24 anos.

Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
foto de duas jovens interagindo e mexendo em computador.
Legenda: As aulas iniciam no mês de abril.
Foto: Divulgação.

O Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM) abriu 240 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza. As oportunidades são destinadas a jovens entre 16 e 24 anos.

As oficinas são multidisciplinares e integram diferentes eixos temáticos, como Comunicação, Tecnologia, Cidadania e Empregabilidade. As aulas são uma jornada formativa semestral e iniciam no mês de abril.

A instituição tem sede nos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy. (Saiba como se inscrever abaixo).

Sobre os cursos

Segundo o IJCPM, o programa é organizado em três encontros semanais de quatro horas cada, com carga horária total de 144 horas por semestre. Nas aulas, os jovens terão acesso a três laboratórios: Laboratório de Comunicação, Laboratório de Tecnologia para a Cidadania e Empregabilidade e Laboratório Integrado de Cidadania e Empregabilidade.

A proposta pedagógica visa a produção e o desenvolvimento de competências dos jovens. Na formação, os alunos terão aulas técnicas sobre o mercado de trabalho, com elaboração de currículo, portfólio digital, vídeo profissional, simulação de entrevistas de emprego, além de atividades sobre direitos trabalhistas, ética e responsabilidade social.

Inscrição

Os interessados em ingressar nos cursos podem se inscrever por meio deste link (Sede RioMar Fortaleza) e deste link (Sede RioMar Kennedy).

No final do curso, os jovens receberão certificado.

Serviço

Cursos gratuitos IJCPM
Início das aulas: abril de 2026
Carga horária: 144 horas
Local: Instituto JCPM RioMar Fortaleza - R. Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu
Instituto JCPM RioMar Kennedy - Av. Sgt. Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy
Telefones: (85) 99157-4909 ou (85) 99105-4395

