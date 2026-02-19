Elmano anuncia novo concurso com 2 mil vagas para professores no Ceará

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, nesta quinta-feira (19), nas redes sociais, que enviou um Projeto de Lei para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) que cria dois mil novos cargos de professores efetivos da rede pública estadual. Os postos de trabalho serão oferecidos em concurso público que será divulgado em breve.

"Mais uma grande conquista para a escola de tempo integral que acreditamos, que sonhamos e que estamos construindo", afirmou o governador.

O líder do governo na Alece, o deputado Guilherme Sampaio (PT), esteve presente no anúncio e destacou que o certame é o "que mais desperta interesse" da categoria. Também compareceram a secretária estadual da Educação, Eliana Estrela, e o presidente do sindicato Apeoc, Anízio Melo.

Elmano sanciona lei que garante novo piso do magistério

Na solenidade, no Palácio da Abolição, o governador também sancionou a lei que garante o novo piso do magistério, fixado em R$ 5.130,63 para 40 horas semanais, e outras conquistas da categoria, como garantia de que parte da carga horária dedicada a atividades extraclasse poderá ocorrer em local de livre escolha e a possibilidade de que os professores tenham 45 dias de férias anualmente, sendo devido, em cada período, o respectivo adicional.

"Conquistas muito importantes de valorização e reconhecimento", afirmou o gestor.