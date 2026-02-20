Inscrições de concurso da Câmara dos Deputados encerram nesta sexta (20)

As inscrições para o concurso público da Câmara dos Deputados terminam nesta sexta-feira (20), às 18h. O processo seletivo ofertará 40 vagas imediatas, além de 40 para um cadastro de reserva.

O cargo ofertado é o de técnico legislativo, na especialidade Policial Legislativo Federal. Podem se inscrever candidatos com nível superior em qualquer área de formação.

A remuneração inicial é de R$ 21.328,08 para uma jornada de 40 horas semanais.

O certame reserva 30% das vagas para candidatos negros (pretos e pardos), indígenas, e quilombolas; e 5% para pessoas com deficiência (PcD).

>> Veja edital completo

Como se inscrever?

Interessados devem se inscrever pelo site do Cebraspe, que é a banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição no valor de R$ 150,00 deve ser paga até o dia 12 de março.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em todas as capitais, no dia 26 de abril, mas as vagas possuem lotação exclusiva em Brasília, no Distrito Federal.