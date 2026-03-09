Guaiúba tem concurso público com 26 vagas e salário de 3,2 mil para agente de saúde

A Prefeitura de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu as inscrições para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Ao todo, são 26 vagas imediatas e 87 para cadastro de reserva. Para participar, os candidatos devem possuir nível médio completo e residir na microárea da comunidade em que irá atuar.

Os aprovados terão carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 3.242.

A seleção é dividida em duas etapas principais, compostas por uma prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, seguida por um curso de formação inicial.

Confira o edital do concurso público

Como se inscrever?

A inscrição deve ser realizada por meio do site oficial da organizadora até o dia 6 de abril de 2026. O valor da taxa é de R$ 100, sendo necessário apresentar número do CPF e da identidade para realizar a inscrição.

A isenção da taxa pode ser solicitada nos dias 9 e 10 de março. Os candidatos que se aplicam à solicitação precisam se encaixar em um dos seguintes perfis:

Doadores de medula óssea;

Candidatos de baixa renda, inscritos no CadÚnico.

Etapas do concurso

O edital detalha que haverá duas etapas de caráter eliminatório e classificatório:

Primeira etapa: Exame de Habilidades e Conhecimentos;

Exame de Habilidades e Conhecimentos; Segunda etapa: Curso Introdutório de Formação Inicial.

Na primeira etapa, haverá a aplicação de provas objetivas, enquanto a segunda etapa é organizada e executada pela Prefeitura de Guaiúba. Ao término do curso, haverá uma prova objetiva com duração de 4 horas.

Apenas podem participar candidatos que comprovem residir na microárea de atuação desde antes da publicação do edital. Os módulos do curso são:

Políticas Públicas de Saúde;

Saúde, Família e Ambiente;

O Processo de Trabalho.

Confira o cronograma