Guaiúba tem concurso público com 26 vagas e salário de 3,2 mil para agente de saúde

Edital ainda conta com 87 vagas para cadastro reserva.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:14)
Papo Carreira
Imagem de uma mulher realizando uma prova para uma matéria sobre um edital para concurso de Guaiúba abre 26 vagas para Agentes Comunitários de Saúde.
Legenda: A seleção do concurso é dividida em duas etapas principais.
Foto: Shutterstock/Arrowsmith2.

A Prefeitura de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu as inscrições para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Ao todo, são 26 vagas imediatas e 87 para cadastro de reserva. Para participar, os candidatos devem possuir nível médio completo e residir na microárea da comunidade em que irá atuar.

Os aprovados terão carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 3.242.

A seleção é dividida em duas etapas principais, compostas por uma prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, seguida por um curso de formação inicial. 

Confira o edital do concurso público

>> Confira edital completo

Como se inscrever?

A inscrição deve ser realizada por meio do site oficial da organizadora até o dia 6 de abril de 2026. O valor da taxa é de R$ 100, sendo necessário apresentar número do CPF e da identidade para realizar a inscrição.

A isenção da taxa pode ser solicitada nos dias 9 e 10 de março. Os candidatos que se aplicam à solicitação precisam se encaixar em um dos seguintes perfis: 

  • Doadores de medula óssea; 
  • Candidatos de baixa renda, inscritos no CadÚnico.

Etapas do concurso 

O edital detalha que haverá duas etapas de caráter eliminatório e classificatório:

  • Primeira etapa: Exame de Habilidades e Conhecimentos;
  • Segunda etapa: Curso Introdutório de Formação Inicial. 

Na primeira etapa, haverá a aplicação de provas objetivas, enquanto a segunda etapa é organizada e executada pela Prefeitura de Guaiúba. Ao término do curso, haverá uma prova objetiva com duração de 4 horas. 

Apenas podem participar candidatos que comprovem residir na microárea de atuação desde antes da publicação do edital. Os módulos do curso são: 

  • Políticas Públicas de Saúde; 
  • Saúde, Família e Ambiente;
  • O Processo de Trabalho.

Confira o cronograma

  • Período de inscrição: Até 6 de abril; 
  • Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 9 e 10 de março; 
  • Divulgação das isenções: 16 de março; 
  • Homologação das inscrições: 9 de abril;
  • Aplicação das provas objetivas: 26 de abril;
  • Prazo para entrega de títulos: 21 e 22 de maio;
  • Resultado do concurso: 10 de junho.
