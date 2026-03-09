Guaiúba tem concurso público com 26 vagas e salário de 3,2 mil para agente de saúde
Edital ainda conta com 87 vagas para cadastro reserva.
A Prefeitura de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza, abriu as inscrições para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Ao todo, são 26 vagas imediatas e 87 para cadastro de reserva. Para participar, os candidatos devem possuir nível médio completo e residir na microárea da comunidade em que irá atuar.
Os aprovados terão carga horária de 40 horas semanais e salário de R$ 3.242.
A seleção é dividida em duas etapas principais, compostas por uma prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, seguida por um curso de formação inicial.
Confira o edital do concurso público
Como se inscrever?
A inscrição deve ser realizada por meio do site oficial da organizadora até o dia 6 de abril de 2026. O valor da taxa é de R$ 100, sendo necessário apresentar número do CPF e da identidade para realizar a inscrição.
A isenção da taxa pode ser solicitada nos dias 9 e 10 de março. Os candidatos que se aplicam à solicitação precisam se encaixar em um dos seguintes perfis:
- Doadores de medula óssea;
- Candidatos de baixa renda, inscritos no CadÚnico.
Veja também
Etapas do concurso
O edital detalha que haverá duas etapas de caráter eliminatório e classificatório:
- Primeira etapa: Exame de Habilidades e Conhecimentos;
- Segunda etapa: Curso Introdutório de Formação Inicial.
Na primeira etapa, haverá a aplicação de provas objetivas, enquanto a segunda etapa é organizada e executada pela Prefeitura de Guaiúba. Ao término do curso, haverá uma prova objetiva com duração de 4 horas.
Apenas podem participar candidatos que comprovem residir na microárea de atuação desde antes da publicação do edital. Os módulos do curso são:
- Políticas Públicas de Saúde;
- Saúde, Família e Ambiente;
- O Processo de Trabalho.
Confira o cronograma
- Período de inscrição: Até 6 de abril;
- Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 9 e 10 de março;
- Divulgação das isenções: 16 de março;
- Homologação das inscrições: 9 de abril;
- Aplicação das provas objetivas: 26 de abril;
- Prazo para entrega de títulos: 21 e 22 de maio;
- Resultado do concurso: 10 de junho.