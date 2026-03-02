Após a realização das provas do concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ocorreu no último domingo, 1º, a próxima data do processo é a de divulgação dos gabaritos.

Conforme o cronograma que já havia sido divulgado previamente pelo IBGE, a previsão é que os gabaritos oficiais preliminares estejam públicos nesta terça-feira (3) no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organiza a seleção.

Para candidatos que queiram entrar com recursos contra os gabaritos divulgados, é possível fazê-lo nos dias 4 e 5 de março. Pelo edital, recurso considerado “inconsistente, intempestivo ou apresentado em desacordo com as instruções” será indeferido.

Pelo rito da seleção, a banca organizadora pode, após analisar os recursos, manter o gabarito, alterar a resposta ou optar pela anulação da questão. No último caso, a pontuação será atribuída a todos os candidatos do certame.

O concurso do IBGE ocorreu destinado ao preenchimento de 9.580 vagas temporárias para os postos de agente e supervisor. Mais de 400 mil candidatos foram convocados para as provas objetivas.

Vagas e salários

As oportunidades estão distribuídas entre dois cargos principais:

Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM): São 8.480 vagas com salário de R$ 2.676,24. A função exige a visita a domicílios e estabelecimentos para a coleta de dados estatísticos.

São 8.480 vagas com salário de R$ 2.676,24. A função exige a visita a domicílios e estabelecimentos para a coleta de dados estatísticos. Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ): São 1.110 vagas com remuneração de R$ 3.379,00. O profissional é responsável por gerenciar atividades nas agências de coleta e garantir o cumprimento de cronogramas.

Para ambas as funções, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Os contratos têm previsão de duração de até um ano, podendo ser prorrogados por até três anos.