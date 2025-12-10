Concurso IBGE: O que faz o supervisor de Coleta e Qualidade?

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas até esta quinta-feira (11) para processo seletivo que busca preencher cerca de 9 mil vagas. São disponibilizadas oportunidades em duas funções: a de agente de pesquisas e mapeamento e a de supervisor de coleta e qualidade.

O segundo cargo, de supervisor, conta com 1,1 mil vagas e remuneração de R$ 3.379 e tem atribuições específicas, como organizar, planejar e executar as atividades estabelecidas no cronograma de trabalho; gerenciar os trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta; acompanhar o desenvolvimento da coleta dos dados das pesquisas e levantamentos; controlar a produção e a qualidade das atividades de coleta e levantamentos; agendar entrevistas presenciais ou por telefone e várias outras.

Também é da competência do supervisor de coleta e qualidade avaliar os dados atualizados recebidos, comparando com informações de anos anteriores, além de ministrar treinamentos e prestar assistência técnica aos entrevistadores na realização das atividades de campo, verificando informações de percurso, posicionamento de coordenadas geográficas, registro de espécie de domicílios, reversão de recusas, domicílios fechados etc.

Os aprovados terão ainda de prestar apoio aos técnicos do IBGE, a partir do levantamento de indicadores de qualidade e de produção, fornecendo material para que realizem o acompanhamento e controle das atividades de campo.

Além disso, terão de coordenar a logística dos processos, fazendo o controle de quilometragem e uso de combustível das viaturas, solicitar diárias, receber e orientar candidatos às vagas de agente de pesquisa e mapeamento, enviar e recepcionar remessas de malotes, planejar e ministrar palestras, minicursos e simpósios sobre pesquisas feitas pelo IBGE e atender e gerenciar pedidos de informações.

>>> Confira o edital do cargo de supervisor de coleta e qualidade

Veja um resumo das atribuições do supervisor de coleta e qualidade

Planejamento e organização das atividades de coleta;

Gestão da qualidade dos dados e controle da produção;

Coordenação e suporte às equipes de campo e entrevistadores;

Realização de entrevistas e visitas às unidades de coleta;

Elaboração de relatórios e análises comparativas;

Administração de recursos, logística e controle de viaturas;

Disseminação de informações e condução de treinamentos;

Cumprimento de normas de saúde, segurança e procedimentos internos;

Apoio à chefia e execução de tarefas administrativas.

Seleção do IBGE

As inscrições para a seleção pública do IBGE têm taxa de R$ 38,50 e devem ser feitas até esta quinta-feira (11) pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pelo certame. Já as provas devem ser aplicadas no dia 22 de fevereiro de 2026.

Veja o cronograma completo