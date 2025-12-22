Diário do Nordeste
Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (22)

Com salários de até R$ 9.960,97, há oportunidades na Capital e no Interior.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Gabarito de concurso público.
Legenda: As remunerações para os concursos de dezembro podem chegar a R$ 9 mil.
Foto: Shutterstock/Kenishirotie.

O Ceará tem diversos concursos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (22). Há oportunidades de vários níveis de escolaridade e em várias localidades, com salários que chegam a R$ 9.960,97.

VEJA OS CONCURSOS E AS SELEÇÕES ABERTOS

Prefeitura de Fortaleza 

A Prefeitura de Fortaleza está selecionando candidatos para formar cadastro de reserva de professores substitutos nas áreas de Pedagogia Pedagogia Bilíngue.

Os profissionais selecionados terão a remuneração de R$ 33,82 por hora/aula, valor que inclui a regência de classe, além da possibilidade de recebimento de benefícios previstos na legislação municipal, como auxílio de dedicação integral e auxílio deslocamento.

Os aprovados atenderão a demandas temporárias da Secretaria Municipal da Educação (SME). As inscrições são feitas online e terminam nesta segunda.

>>> Confira o edital completo

Prefeitura de Acarape

A Prefeitura de Acarape tem concurso aberto para preenchimento de 100 vagas para diferentes cargos de professor no Município. A remuneração prevista é de até R$ 2.433,88

Quem quiser se candidatar deve acessar o portal do Instituto Consulpam até esta segunda. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 140. O prazo para solicitar isenção já foi encerrado. 

>> Veja o edital do concurso

Prefeitura de Maranguape

Prefeitura de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, tem concurso aberto com 335 vagas

Serão selecionados candidatos para os cargos de professor e psicopedagogo. Os salários chegam a R$ 4.885,64.

As inscrições foram reabertas e seguem disponíveis até 5 de janeiro de 2026, no site do Instituto Consulpam. O valor das inscrições é de R$ 195

>> Acesse o edital do concurso

Câmara Municipal de Pacatuba

Câmara Municipal de Pacatuba está com seleção aberta para níveis fundamental, médio e superior. São 19 vagas, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 3 mil

As inscrições devem ser feitas através do site Icece, até 5 de janeiro de 2026.

Para participar, é necessário pagar taxa que varia de R$ 80 a R$ 140, a depender da escolaridade do cargo pretendido. 

>> Acesse ao edital

Seleção pública da microrregião de Quixadá

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Quixadá (CPSMQ) está com inscrições abertas para a seleção pública que oferta 68 vagas temporárias em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. 

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 4.671,37. Para participar, os interessados devem se inscrever pelo site do Icece até 2 de janeiro, e pagar taxa no valor de até R$ 140. 

Os selecionados serão lotados nas unidades administradas pelo CPSMQ, como SEDE - CPSMQ (Quixadá), Policlínica Dr. Francisco Carlos Cavalcante Roque (Quixadá), e Centro de Especialidades Odontológicas - CEO - R Dr. José Felício Filho (Quixeramobim). 

>> Veja edital

Guarda e Agente de Trânsito de Aquiraz

A Prefeitura de Aquiraz está com inscrições abertas para o preenchimento de 35 vagas, além de formação de cadastro de reserva, para os cargos de Guarda Municipal e Agente Municipal de Trânsito. 

Exigindo ensino médio, as oportunidades pagam cerca de R$ 1,6 mil, mais gratificações. 

As inscrições seguem até 29 de dezembro, pelo site do Instituto Consulpam. O valor da taxa de inscrição é de R$ 90. 

>> Confira edital

Eusébio

O Município de Eusébio está com dois concursos públicos abertos para preenchimento de 361 vagas para todos os níveis de escolaridade

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 9.960,97, a depender da função. 

As inscrições podem ser realizadas até 29 de dezembro pelo site do Instituto Consulpam. O valor da taxa de inscrição vai de R$ 90 a R$ 160.

>> Veja edital vagas gerais
>> Veja edital advogado

Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE)

entidade está com inscrições abertas para concurso público com 146 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para candidatos com níveis médio e superior

As remunerações iniciais variam de R$ 2.824,81 a R$ 5.762,31, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 8 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto Consulplan, banca responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 54.

>> Veja edital completo

Prefeitura de Ocara

A Prefeitura de Ocara, no Interior do Ceará, abriu inscrição de concurso público com quatro vagas de nível superior, distribuídas nos cargos de analista ambiental e fiscal ambiental. 

Podem se candidatar graduados nas áreas de biologia, geografia, geologia, ecologia, química, oceanografia, arquitetura e urbanismo, e nas engenharias civil, ambiental, florestal, sanitária e ambiental, e agronômica.

O salário inicial para os cargos é de R$ 2.500, para carga horária de 40 horas por semana. Interessados podem se candidatar até o dia 28 de dezembro, pelo site da Universidade Patativa.

>> Veja edital completo

Câmara Municipal de Farias Brito

A Câmara Municipal de Farias Brito, no Interior do Ceará, abriu inscrição de concurso público com cinco vagas distribuídas em cargos de níveis médio e superior. 

São ofertadas três vagas de nível médio, sendo duas para o cargo de técnico legislativo e um para auditor; e duas que exigem nível superior, sendo uma para auditor e uma para controlador interno. 

As remunerações iniciais variam de R$ 2.486,56 a R$ 3 mil, para uma carga horária de 40 horas por semana. Interessados podem se candidatar até o dia 4 de janeiro, pelo site da Universidade Patativa.

>> Veja edital completo

Oficial temporário da Marinha

A Marinha irá selecionar candidatos para nove vagas de Serviço Militar Voluntário (SMV) temporário como Oficial de 2ª Classe da Reserva da Marinha (RM2). Os selecionados serão lotados em Fortaleza.  

Com salário inicial de R$ 9 mil, as oportunidades são voltadas para Oficial Temporário em diferentes áreas:

  • Cirurgião-dentista (endodontia) — 1 vaga;
  • Ciências Contábeis — 3 vagas;
  • Psicologia — 1 vaga;
  • Segurança do Tráfego Aquaviário (STA) — 1 vaga;
  • Engenharia elétrica — 1 vaga;
  • Pedagogia — 1 vaga;
  • Letras Português — 1 vaga. 

As inscrições acontecem pelo site do Comando do 3º Distrito Naval e seguem abertas até 8 de janeiro de 2026.

O salário inicial é de R$ 9 mil. Interessados devem pagar a taxa de R$ 140 para participar.

>> Confira o edital do processo seletivo

