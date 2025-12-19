Prefeitura de Ocara faz concurso público de nível superior; veja cargos

A Prefeitura de Ocara, no Interior do Ceará, abriu inscrição de concurso público com quatro vagas de nível superior, distribuídas nos cargos de analista ambiental e fiscal ambiental.

Podem se candidatar graduados nas áreas de biologia, geografia, geologia, ecologia, química, oceanografia, arquitetura e urbanismo, e nas engenharias civil, ambiental, florestal, sanitária e ambiental, e agronômica.

O salário inicial para os cargos é de R$ 2.500, para carga horária de 40 horas por semana.

>> Veja edital completo

Inscrições

Interessados podem se candidatar até o dia 28 de dezembro, pelo site da Universidade Patativa, entidade responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 150.

Os candidatos serão avaliados por provas objetivas, que serão aplicadas no dia 11 de janeiro de 2026, e avaliação de títulos.