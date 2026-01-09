Rede de farmácias oferta 3 mil vagas em todo o País; veja cargos e salários

A rede de varejo farmacêutico RD Saúde está ofertando 3 mil vagas de emprego para início imediato em todo o País, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência. As vagas são para trabalhar nas farmácias Raia e Drogasil e nos centros de distribuição logística do grupo, e não exigem experiência.

Entre as vagas disponíveis nas farmácias, 1.878 são para atendentes, cargo que exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos, e 300 para farmacêuticos, sendo necessário ensino superior completo e CRF ativo.

Das vagas disponíveis para atendentes, 54 são em Fortaleza.

Na área de logística, são ofertadas 725 vagas de auxiliar de reposição logística e 144 para conferente logística.

Salários e benefícios

Segundo a RD Saúde, os cargos contam com remuneração inicial entre R$ 1.900 e R$ 5.500.

Os contratados terão o seguinte pacote de benefícios:

Planos de saúde e odontológico

Benefício farmácia e vacinação

Vale-refeição e/ou alimentação

Vale-transporte e fretado

Auxílio academia

Participação nos lucros

Cesta de proteína e natalina

Day off - Folga aniversário (do profissional e dos filhos)

Licença maternidade (180 dias) e paternidade (20 dias)

Incentivo à educação para funcionário e família

Curso de graduação em Farmácia RD Saúde (reconhecido pelo MEC)

Como se inscrever?

Interessados devem se inscrever pelo site da RD Saúde, digitando no campo de busca a cidade e o estado de interesse. Candidatos da cidade de São Paulo podem comparecer no RH da empresa, na Rua Frei Caneca, 231, de segunda a sexta-feira, às 9 horas.