Rede de farmácias oferta 3 mil vagas em todo o País; veja cargos e salários
Há vagas para atuação no Ceará. Seleção não exige experiência.
A rede de varejo farmacêutico RD Saúde está ofertando 3 mil vagas de emprego para início imediato em todo o País, incluindo oportunidades para pessoas com deficiência. As vagas são para trabalhar nas farmácias Raia e Drogasil e nos centros de distribuição logística do grupo, e não exigem experiência.
Entre as vagas disponíveis nas farmácias, 1.878 são para atendentes, cargo que exige ensino médio completo e idade mínima de 18 anos, e 300 para farmacêuticos, sendo necessário ensino superior completo e CRF ativo.
Das vagas disponíveis para atendentes, 54 são em Fortaleza.
Na área de logística, são ofertadas 725 vagas de auxiliar de reposição logística e 144 para conferente logística.
Salários e benefícios
Segundo a RD Saúde, os cargos contam com remuneração inicial entre R$ 1.900 e R$ 5.500.
Os contratados terão o seguinte pacote de benefícios:
- Planos de saúde e odontológico
- Benefício farmácia e vacinação
- Vale-refeição e/ou alimentação
- Vale-transporte e fretado
- Auxílio academia
- Participação nos lucros
- Cesta de proteína e natalina
- Day off - Folga aniversário (do profissional e dos filhos)
- Licença maternidade (180 dias) e paternidade (20 dias)
- Incentivo à educação para funcionário e família
- Curso de graduação em Farmácia RD Saúde (reconhecido pelo MEC)
Como se inscrever?
Interessados devem se inscrever pelo site da RD Saúde, digitando no campo de busca a cidade e o estado de interesse. Candidatos da cidade de São Paulo podem comparecer no RH da empresa, na Rua Frei Caneca, 231, de segunda a sexta-feira, às 9 horas.