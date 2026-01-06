Prefeitura de Jardim abre seleção pública com 116 vagas e salários até R$ 9,5 mil
Vagas são alocadas em diversas secretarias do município do Interior do Ceará.
A Prefeitura de Jardim, no Interior do Ceará, abriu uma seleção pública com 116 vagas temporárias e cadastro de reserva em diversos órgãos do poder municipal. Os salários fixos variam entre R$ 1.518 (vagas ensino fundamental e ensino médio) e R$ 9.595,98 (médico do Programa de Saúde da Família).
Para profissionais da saúde como técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, há ainda a opção de concorrer a vagas que pagam somente o valor de plantões. O maior valor de plantão é o de médico plantonista de fim de semana, que paga R$ 2.542,40.
Além de oportunidades em unidades da Secretaria Municipal de Saúde, há vagas para as secretarias municipais de Educação, Administração, Infraestrutura e Cultura, Turismo e Esporte.
Veja também
Inscrições
As inscrições da seleção vão até o dia 13 de janeiro, por meio do site da Universidade Patativa do Assaré, organizadora do edital. Já a prova objetiva ocorre no dia 25 de janeiro. O resultado será publicado no dia 4 de março, e a seleção tem um prazo de validade de dois anos, prorrogável por mais dois.
Taxa de inscrição
- Nível fundamental: R$ 70
- Nível médio: R$ 110
- Nível superior: R$ 130
Confira as vagas por locação
Secretaria Municipal de Saúde (33 vagas)
- Técnico de Enfermagem: 3
- Técnico em Saúde Bucal: 1
- Assistente Social: 1
- Educador Físico: 3
- Enfermeiro: 1
- Enfermeiro PSF: 1
- Farmacêutico: 2
- Fisioterapeuta (EMAD): 1
- Fisioterapeuta (EMULTI/NASF): 5
- Fonoaudiólogo: 2
- Médico: 1
- Médico Ginecologista: 1
- Médico Pediatra: 1
- Médico Psiquiatra: 1
- Médico PSF: 1
- Nutricionista: 2
- Odontólogo: 1
- Psicólogo: 4
- Terapeuta Ocupacional: 1
Secretaria Municipal de Educação (48 vagas)
- Cozinheiro(a): 3
- Vigilante: 2
- Motorista Categoria D: 4
- Assistente Social: 1
- Professor Fundamental II – Ciências da Natureza: 1
- Professor Fundamental II – Ciências Humanas: 2
- Professor Fundamental II – Matemática: 3
- Professor Fundamental II – Português: 3
- Professor Pedagogo / Educação Infantil / Fundamental I (1º ao 5º): 26
- Psicólogo: 1
- Psicopedagogo: 2
Hospital Municipal (30 vagas)
- Auxiliar de Serviços Gerais: 1
- Cozinheiro(a): 1
- Técnico de Enfermagem (Plantão): 14
- Enfermeiro Plantonista: 7
- Médico Plantonista: 7
Secretaria Municipal de Administração (2 vagas)
- Auxiliar Administrativo: 1
- Auxiliar de Serviços Gerais: 1
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos (1 vaga)
- Operador de Máquina Pesada: 1
Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte (2 vagas)
- Vigilante: 2