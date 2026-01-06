Prefeitura de Jardim abre seleção pública com 116 vagas e salários até R$ 9,5 mil

A Prefeitura de Jardim, no Interior do Ceará, abriu uma seleção pública com 116 vagas temporárias e cadastro de reserva em diversos órgãos do poder municipal. Os salários fixos variam entre R$ 1.518 (vagas ensino fundamental e ensino médio) e R$ 9.595,98 (médico do Programa de Saúde da Família).

Para profissionais da saúde como técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, há ainda a opção de concorrer a vagas que pagam somente o valor de plantões. O maior valor de plantão é o de médico plantonista de fim de semana, que paga R$ 2.542,40.

>> Leia o edital completo.

Além de oportunidades em unidades da Secretaria Municipal de Saúde, há vagas para as secretarias municipais de Educação, Administração, Infraestrutura e Cultura, Turismo e Esporte.

Inscrições

As inscrições da seleção vão até o dia 13 de janeiro, por meio do site da Universidade Patativa do Assaré, organizadora do edital. Já a prova objetiva ocorre no dia 25 de janeiro. O resultado será publicado no dia 4 de março, e a seleção tem um prazo de validade de dois anos, prorrogável por mais dois.

Taxa de inscrição

Nível fundamental: R$ 70

Nível médio: R$ 110

Nível superior: R$ 130

Confira as vagas por locação

Secretaria Municipal de Saúde (33 vagas)

Técnico de Enfermagem: 3

Técnico em Saúde Bucal: 1

Assistente Social: 1

Educador Físico: 3

Enfermeiro: 1

Enfermeiro PSF: 1

Farmacêutico: 2

Fisioterapeuta (EMAD): 1

Fisioterapeuta (EMULTI/NASF): 5

Fonoaudiólogo: 2

Médico: 1

Médico Ginecologista: 1

Médico Pediatra: 1

Médico Psiquiatra: 1

Médico PSF: 1

Nutricionista: 2

Odontólogo: 1

Psicólogo: 4

Terapeuta Ocupacional: 1

Secretaria Municipal de Educação (48 vagas)

Cozinheiro(a): 3

Vigilante: 2

Motorista Categoria D: 4

Assistente Social: 1

Professor Fundamental II – Ciências da Natureza: 1

Professor Fundamental II – Ciências Humanas: 2

Professor Fundamental II – Matemática: 3

Professor Fundamental II – Português: 3

Professor Pedagogo / Educação Infantil / Fundamental I (1º ao 5º): 26

Psicólogo: 1

Psicopedagogo: 2

Hospital Municipal (30 vagas)

Auxiliar de Serviços Gerais: 1

Cozinheiro(a): 1

Técnico de Enfermagem (Plantão): 14

Enfermeiro Plantonista: 7

Médico Plantonista: 7

Secretaria Municipal de Administração (2 vagas)

Auxiliar Administrativo: 1

Auxiliar de Serviços Gerais: 1

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos (1 vaga)

Operador de Máquina Pesada: 1

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte (2 vagas)