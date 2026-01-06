Concurso da Câmara dos Deputados: veja atribuição dos cargos ofertados

O concurso público da Câmara dos Deputados, aberto nessa segunda-feira (5), oferta 70 vagas imediatas para dois cargos: analista legislativo e técnico legislativo.

As oportunidades são distribuídas igualmente entre as funções, ou seja, 35 para cada, e exigem nível superior em qualquer área de formação. Há ainda 70 vagas para formação de cadastro de reserva.

O cargo de analista legislativo é o que oferece a maior remuneração: R$ 30.853,99; enquanto o de técnico paga R$ 21.008,19. Ambos serão lotados em Brasília numa jornada de trabalho de 40 horas semanais.

A seguir, conheça as atribuições de cada uma das funções, conforme detalhadas pelo edital.

Atribuições dos cargos do concurso da Câmara dos Deputados

Analista legislativo — especialidade: processo legislativo e gestão

Selecionados para o cargo serão responsáveis pelo planejamento, orientação e execução de tarefas relativas ao desenvolvimento de trabalhos administrativos e legislativos concernentes à atuação institucional da Câmara dos Deputados e do Poder Legislativo, tais como:

apoio técnico e administrativo nas áreas de gestão de pessoas e de processos, de materiais e de patrimônio, de licitações e contratos, de orçamento e finanças, de tecnologia da informação, de comunicação social e em outras áreas que forneçam o suporte necessário ao funcionamento da Câmara dos Deputados;

assistência à Mesa, às Comissões, às Lideranças e à Administração em matéria constitucional, regimental, de técnica legislativa e de procedimentos administrativos;

fornecimento de subsídios à elaboração de documentos de natureza legislativa e administrativa;

coleta de dados e informações, sua organização e atualização, relativos à matéria legislativa, administrativa, financeira e orçamentária, além de outras atribuições previstas no artigo 4º da Resolução nº 8/2023-CD.

Técnico legislativo — especialidade: assistente legislativo e administrativo

Candidatos selecionados para a função serão responsáveis por atividades de nível técnico relacionadas ao planejamento, ao controle e à execução de trabalhos legislativos e administrativos, visando prover condições técnicas, operacionais e materiais ao desempenho das atividades institucionais da Câmara dos Deputados, que envolvam, entre outras:

assistir às unidades administrativas, inclusive a Mesa, as Comissões e as Lideranças;

elaborar e analisar documentos e relatórios para suporte aos trabalhos legislativos ou administrativos;

desenvolver planos e projetos relativos à administração de recursos materiais, humanos, orçamentários, financeiros e informacionais, além das atribuições previstas no art. 4º da Resolução n.º 8/2023-CD.

Como se inscrever

Para participar do concurso público da Câmara dos Deputados, os interessados devem se inscrever até as 18 horas de 26 de janeiro pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

Os valores das inscrições variam de R$ 100 a R$ 130, a depender da função. Inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da quantia no ato da inscrição.