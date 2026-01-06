Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Concurso da Câmara dos Deputados: veja atribuição dos cargos ofertados

Certame oferta 70 vagas imediatas de nível superior.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
Papo Carreira
Arquitetura do Congresso Nacional com as torres, cúpula e o plenário da Câmara dos Deputados.
Legenda: Interessados podem se inscrever até às 18 horas de 26 de janeiro.
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil.

O concurso público da Câmara dos Deputados, aberto nessa segunda-feira (5), oferta 70 vagas imediatas para dois cargos: analista legislativo e técnico legislativo

As oportunidades são distribuídas igualmente entre as funções, ou seja, 35 para cada, e exigem nível superior em qualquer área de formação. Há ainda 70 vagas para formação de cadastro de reserva.

O cargo de analista legislativo é o que oferece a maior remuneração: R$ 30.853,99; enquanto o de técnico paga R$ 21.008,19. Ambos serão lotados em Brasília numa jornada de trabalho de 40 horas semanais. 

A seguir, conheça as atribuições de cada uma das funções, conforme detalhadas pelo edital

Atribuições dos cargos do concurso da Câmara dos Deputados

Analista legislativo — especialidade: processo legislativo e gestão

Selecionados para o cargo serão responsáveis pelo planejamento, orientação e execução de tarefas relativas ao desenvolvimento de trabalhos administrativos e legislativos concernentes à atuação institucional da Câmara dos Deputados e do Poder Legislativo, tais como:

  • apoio técnico e administrativo nas áreas de gestão de pessoas e de processos, de materiais e de patrimônio, de licitações e contratos, de orçamento e finanças, de tecnologia da informação, de comunicação social e em outras áreas que forneçam o suporte necessário ao funcionamento da Câmara dos Deputados;
  • assistência à Mesa, às Comissões, às Lideranças e à Administração em matéria constitucional, regimental, de técnica legislativa e de procedimentos administrativos;
  • fornecimento de subsídios à elaboração de documentos de natureza legislativa e administrativa;
  • coleta de dados e informações, sua organização e atualização, relativos à matéria legislativa, administrativa, financeira e orçamentária, além de outras atribuições previstas no artigo 4º da Resolução nº 8/2023-CD

Técnico legislativo — especialidade: assistente legislativo e administrativo

Candidatos selecionados para a função serão responsáveis por atividades de nível técnico relacionadas ao planejamento, ao controle e à execução de trabalhos legislativos e administrativos, visando prover condições técnicas, operacionais e materiais ao desempenho das atividades institucionais da Câmara dos Deputados, que envolvam, entre outras:

  • assistir às unidades administrativas, inclusive a Mesa, as Comissões e as Lideranças;
  • elaborar e analisar documentos e relatórios para suporte aos trabalhos legislativos ou administrativos;
  • desenvolver planos e projetos relativos à administração de recursos materiais, humanos, orçamentários, financeiros e informacionais, além das atribuições previstas no art. 4º da Resolução n.º 8/2023-CD.  

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em janeiro de 2026

teaser image
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 230 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

Como se inscrever

Para participar do concurso público da Câmara dos Deputados, os interessados devem se inscrever até as 18 horas de 26 de janeiro pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

Os valores das inscrições variam de R$ 100 a R$ 130, a depender da função. Inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da quantia no ato da inscrição. 

Assuntos Relacionados
Arquitetura do Congresso Nacional com as torres, cúpula e o plenário da Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Concurso da Câmara dos Deputados: veja atribuição dos cargos ofertados

Certame oferta 70 vagas imediatas de nível superior.

Carol Melo
Há 14 minutos
Curso da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 230 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

As aulas acontecerão entre os dias 12 e 16 de janeiro.

Redação
Há 1 hora
Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Câmara dos Deputados anuncia concurso com 140 vagas e salário de R$ 30 mil

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Pessoa marcando gabarito de prova.
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em janeiro de 2026

destacam-se certames com salários que ultrapassam R$ 30 mil.

Renato Bezerra
05 de Janeiro de 2026
Papel com opções de A a E e mão de pessoa branca segurando caneta preta marcando itens.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (5)

Há cargos para todos os níveis de escolaridade em diversas regiões do Ceará.

Redação
05 de Janeiro de 2026
As cúpulas abrigam os plenários da Câmara dos Deputados (côncava) e do Senado Federal (convexa), enquanto nas duas torres - as mais altas de Brasília, com 100 metros - funcionam as áreas administrativas e técnicas que dão suporte ao trabalho legislativo diário das duas instituições.
Papo Carreira

Câmara dos Deputados abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 30,8 mil

Vagas são para analista Legislativo e técnico Legislativo.

João Lima Neto
30 de Dezembro de 2025
Gabarito de prova.
Papo Carreira

Inscrições para concurso do Eusébio terminam nesta segunda-feira (29)

O certame oferta 361 vagas para todos os níveis de escolaridade.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Uma imagem em close-up e foco raso (pouca profundidade de campo) mostra a mão de um estudante, com uma pulseira de relógio dourada no pulso direito, segurando uma caneta azul-clara e escrevendo em uma folha de papel de prova ou exame. A mão e a caneta estão no primeiro plano e em foco nítido, enquanto o papel, com linhas e quadrados impressos, ocupa a maior parte do centro e parte inferior da imagem. No fundo, desfocado, é possível ver as costas de outros estudantes sentados em cadeiras de madeira, em um ambiente que sugere uma sala de aula ou auditório durante uma avaliação. A iluminação é clara.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (29)

Com salários de até R$ 10.495,80, há oportunidades na Capital e Interior.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Imagem de oficinas do Instituto JCPM.
Papo Carreira

Instituto JCPM oferta 240 vagas para oficinas gratuitas de maquiagem e estética em Fortaleza

Cursos serão ofertados em unidades do RioMar.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Imagem da fachada da UFC para matéria sobre edital de um novo concurso público.
Papo Carreira

UFC lança edital para professor com 26 vagas e salários de até R$ 13 mil

Inscrições abrem no dia 12 de janeiro e encerram dia 23 do mesmo mês.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Gabarito.
Papo Carreira

Prefeitura de Jaguaruana abre seleção para temporários; veja vagas

As inscrições começam nesta terça-feira (23) e podem ser feitas até 5 de janeiro de 2026

Renato Bezerra
23 de Dezembro de 2025
Candidato fazendo prova.
Papo Carreira

Prefeitura de Assaré faz concurso com salários de até R$ 14 mil; veja detalhes

As oportunidades são para cargos de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior.

Renato Bezerra
23 de Dezembro de 2025
Gabarito de concurso público.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (22)

Com salários de até R$ 9.960,97, há oportunidades na Capital e no Interior.

Redação
22 de Dezembro de 2025
Alunos em ambiente escolar, com um candidato a concurso em primeiro plano lendo ou escrevendo em sua mesa.
Papo Carreira

Sefaz-RN publica edital de concurso público com 50 vagas

Confira cargo, salários, quem pode se candidatar e cronograma do certame.

Carol Melo
19 de Dezembro de 2025
Técnicos da Brisanet.
Papo Carreira

Brisanet oferta mais de 600 vagas em estados do Nordeste; veja detalhes

O Ceará tem o maior número de oportunidades, com 345 vagas disponíveis.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Gabarito.
Papo Carreira

Câmara de Farias Brito faz concurso com vagas de níveis médio e superior

As remunerações iniciais chegam a R$ 3 mil.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Imagem de candidato fazendo prova ilustra matéria sobre concurso público de Ocara.
Papo Carreira

Prefeitura de Ocara faz concurso público de nível superior; veja cargos

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 11 de janeiro.

Redação
19 de Dezembro de 2025
Recenseador do IBGE.
Papo Carreira

Governo autoriza IBGE a contratar mais de 39 mil temporários; veja cargos

Contratados atuarão em dois censos realizados pelo Instituto.

Redação
18 de Dezembro de 2025
foto de jovens fazendo prova.
Papo Carreira

Saiba como acessar o resultado do Encceja e emitir certificado

Para ganhar a certificação, os participantes precisavam atingir, no mínimo, 100 pontos em cada uma das quatro provas objetivas.

Redação
17 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE.
Papo Carreira

Inscrições para seleção do IBGE terminam nesta quarta-feira (17)

São ofertadas 9 mil vagas temporárias em todo o País.

Renato Bezerra
17 de Dezembro de 2025