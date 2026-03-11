Diário do Nordeste
Seduc-CE abre processo seletivo para formar banco de professores temporários

As inscrições começaram nessa terça-feira (10) e seguem até 6 de abril.

Papo Carreira
Professor e alunos em sala de aula da rede estadual do Ceará.
Legenda: Os professores aprovados formarão banco de profissionais que será acionado conforme as necessidades da rede estadual de ensino.
Foto: Helene Santos.

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) abriu processo seletivo para a contratação de professores por tempo determinado. O objetivo da seleção, segundo a pasta, é formar banco de profissionais para suprir carências temporárias em unidades da rede estadual de ensino. O edital foi publicado no Diário Oficial (DOE) dessa terça-feira (10).

As inscrições vão até o próximo dia 6 de abril, no site do Instituto Avalia, responsável pelo certame, e custam R$ 65. Os candidatos que desejarem solicitar isenção da taxa deverão formalizar o pedido até esta sexta-feira (13) — desde que cumpram os requisitos legais.

Não há um número definido de vagas. Os aprovados formarão um banco de docentes e as contratações serão feitas de acordo com a necessidade e conveniência da Seduc, em um prazo de até dois anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

São oferecidas oportunidades para professores do Ensino Médio ou dos anos finais do Ensino Fundamental das seguintes disciplinas:

  • Arte-Educação;
  • Biologia;
  • Educação física;
  • Filosofia;
  • Física;
  • Geografia;
  • História;
  • Língua Estrangeira - Espanhol;
  • Língua Estrangeira - Inglês;
  • Língua Portuguesa;
  • Matemática;
  • Química;
  • Sociologia.

Carga horária e salário

Os aprovados deverão cumprir carga horária de 40 horas semanais e terão remuneração de R$ 5.229,66, acrescidos de R$ 500 referentes à Parcela Variável de Redistribuição.

De acordo com a Seduc, o banco de profissionais formado a partir desta seleção será agregado ao banco atualmente vigente. "O banco de docentes constituído pelo Edital nº 008/2024, de 08 de outubro de 2024, permanece vigente até o término do prazo de validade, mantendo prioridade na convocação em relação ao banco formado por este novo processo seletivo", diferencia a pasta.

Em relação à contratação de servidores efetivos, a secretaria afirmou que ainda toma as providências necessárias para contratar a instituição responsável pelo concurso.

Como será o processo seletivo?

O processo seletivo para a formação do banco de temporários será feito em duas etapas. Na primeira, será considerado o resultado da Prova Nacional Docente de 2025. Já na segunda, a banca organizadora do certame fará uma análise de títulos e de experiência profissional da atividade docente.

É assegurada a reserva de vagas para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos, bem como às pessoas com deficiência (PCDs).

