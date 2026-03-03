Assaí Atacadista abre 193 vagas de emprego em lojas no CE; saiba como se inscrever
Operador de loja e operador de caixa estão entre as principais oportunidades.
A Rede Assaí Atacadista anunciou, nesta terça-feira (3), a abertura de cerca de 193 vagas para atuar em suas lojas no estado do Ceará.
Segundo a empresa, todas as posições de trabalho são elegíveis para pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.
Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de Operador de loja e Operador de caixa.
Interessados devem se inscrever diretamente nas vagas disponíveis da região, pelo site Gupy e selecionar o estado do Ceará na busca.
Para o cadastro, é necessário:
- ter em mãos CPF;
- número de telefone;
- mais de 18 anos;
- ensino médio completo;
- contar com um endereço de e-mail atualizado.
A empresa informou ainda que oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.
SOBRE A REDE ASSAÍ
O Assaí está presente no Ceará desde 2008 e conta com 15 lojas nas cidades de: Fortaleza, Maracanaú, Iguatu, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte.
Ao todo, a companhia gera cerca de 7.500 empregos entre diretos e indiretos. Na região Nordeste, são 82 lojas, distribuídas em todos os estados.