Assaí Atacadista abre 193 vagas de emprego em lojas no CE; saiba como se inscrever

Operador de loja e operador de caixa estão entre as principais oportunidades.

Foto da entrada de uma loja da Rede Assaí.
Legenda: Com atuação no Ceará desde 2008, o Assaí conta com 15 lojas no Estado.
Foto: Divulgação.

A Rede Assaí Atacadista anunciou, nesta terça-feira (3), a abertura de cerca de 193 vagas para atuar em suas lojas no estado do Ceará.

Segundo a empresa, todas as posições de trabalho são elegíveis para pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais. 

Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de Operador de loja e Operador de caixa

Interessados devem se inscrever diretamente nas vagas disponíveis da região, pelo site Gupy e selecionar o estado do Ceará na busca.

>>> Se inscreva aqui.

Para o cadastro, é necessário:

  • ter em mãos CPF;
  • número de telefone;
  • mais de 18 anos;
  • ensino médio completo;
  • contar com um endereço de e-mail atualizado.

A empresa informou ainda que oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.  

SOBRE A REDE ASSAÍ

O Assaí está presente no Ceará desde 2008 e conta com 15 lojas nas cidades de: Fortaleza, Maracanaú, Iguatu, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte. 

Ao todo, a companhia gera cerca de 7.500 empregos entre diretos e indiretos. Na região Nordeste, são 82 lojas, distribuídas em todos os estados.

