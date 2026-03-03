Mega-Sena 2979: veja quanto pode render o prêmio de R$ 160 milhões

O prêmio do concurso 2979 da Mega-Sena, que acontece nesta terça-feira (3) a partir das 21h, em São Paulo, está acumulado em R$ 160 milhões. Mas quanto esse dinheiro renderia por mês se fosse investido na poupança, no Tesouro Direto ou em títulos de renda fixa?

Para responder a essa pergunta, o Diário do Nordeste fez um levantamento baseado nos valores e porcentagens atualizadas dos principais investimentos no Brasil.

Quanto pode render o prêmio da Mega-Sena?

Caso o sortudo escolha a poupança como fonte primária de investimentos, o prêmio pode render aproximadamente R$ 1,1 milhão ao mês.

Esse cálculo leva em consideração o valor atual da taxa Selic, estimado em 15%, mais a variação da Taxa Referencial de março (0.1735%).

Já um CDB que paga 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) renderia R$ 1,44 milhão a cada 30 dias. Em ambos os investimentos, o valor do Imposto de Renda (IR) não é descontado.

Em um mês no Tesouro Selic, o investimento pode render R$ 1,41 milhão, já descontados os quase 30% do Imposto de Renda. Vale lembrar que o IR diminui conforme o tempo de aplicação, chegando a 15% após dois anos.

Quem optar pelas LCIs e LCAs pode desembolsar quase R$ 1,6 milhão por mês, com 100% do CDI. Após os 9 meses necessários para o resgate, o mesmo valor já poderá ter rendido aproximadamente R$ 15 milhões.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: