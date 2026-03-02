Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 817 - Sorteio de segunda-feira, 02/03; Prêmio de R$ 2,9 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 817 em 02/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Foto do cartão de aposta
Legenda: Sorteio inicia às 20 horas desta segunda-feira
Foto: Divulgação
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

O sorteio da Super Sete 817 acontece nesta segunda-feira, 02/03 e o prêmio está acumulado em R$ 2,9 milhões. Se você quer ser o próximo grande vencedor, não perca tempo e aposte até as 20h30 e garanta a sua chance de ganhar!

Apostar é fácil: você pode registrar sua aposta em qualquer lotérica ou online pelo site, ou aplicativo de loterias da Caixa.

Assista ao vivo o resultado da Super Sete 817

O sorteio será realizado hoje, segunda-feira, às 21h, e você pode acompanhar tudo ao vivo nas redes sociais da Caixa Econômica Federal e também por aqui, no site do Diário do Nordeste.

Confira os números sorteados:

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como participar do sorteio da Super Sete 817?

Para participar do sorteio e tentar levar o prêmio de R$ 2,9 milhões, basta fazer sua aposta até às 20h30 de hoje, segunda-feira.

  • Aposta mínima: R$ 3,00
  • Números disponíveis para escolha: 7 números de 21 opções

Você pode fazer sua aposta de forma rápida e fácil:

  • Em uma lotérica: Vá até a casa lotérica mais próxima e registre sua aposta;
  • Online: Acesse o site oficial da Caixa ou use o aplicativo de loterias da Caixa.

Quais são as probabilidades de ganhar no Super Sete?

As probabilidades de ganhar no Super Sete variam de acordo com o tipo de aposta. Se você fizer a aposta mínima de 7 números, as chances de acertar são:

Probabilidade de acerto 1: em
Nº Apostados Qtd. de acertos: 7 Qtd. de acertos: 6 Qtd. de acertos: 5 Qtd. de acertos: 4 Qtd. de acertos: 3
7 10.000.000 158.730 5.879 392 43,5
8 5.000.000 86.207 3.494 257 31,9
9 2.500.000 47.170 2.108 173 24,0
10 1.250.000 26.042 1.294 119 18,6
11 625.000 14.535 811 84 14,8
12 312.500 8.224 520 61 12,1
13 156.250 4.735 343 45 10,2
14 78.125 2.790 233 35 8,7
15 52.083 1.978 176 28 7,6
16 34.722 1.408 134 23 6,8
17 23.148 1.006 103 19 6,1
18 15.432 723 80 16 5,5
19 10.288 523 63 14 5,1
20 6.859 381 50 12 4,7
21 4.572 280 40 10 4,4

Como apostar sem sair de casa na Super Sete?

Fazer a sua aposta online é simples e rápido. Siga o passo a passo abaixo e garanta já a sua chance de ganhar:

Requisitos simples para fazer sua aposta on-line:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF válido;
  • Ter um e-mail ativo;
  • Ter um cartão de crédito com bandeiras Visa, MasterCard ou Elo.

Passo a passo para fazer seu cadastro:

  • Acesse o site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br);
  • Preencha seus dados pessoais;
  • Valide seu cadastro com o link enviado pela Caixa para seu e-mail;
  • Complete o processo e pronto, sua aposta estará registrada.

Aposte até as 20h30 de hoje! Não perca tempo e garanta a sua chance no Super Sete!

A cada sorteio, o prêmio vai aumentando e a chance de mudar de vida também! Não perca a chance de ser o próximo grande vencedor!

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5053, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2894 – Sorteio de segunda-feira, 02/03; Prêmio de R$ 8,2 milhões

Apostas para a Lotomania 2894 nessa segunda-feira vão até as 20h30! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 5 minutos
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 817 - Sorteio de segunda-feira, 02/03; Prêmio de R$ 2,9 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 817 em 02/03 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 5 minutos
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2931 de hoje, segunda-feira, 02/03; prêmio é de R$ 3,2 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2931 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 3,2 milhões.

A. Seraphim
Há 5 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3625, desta segunda-feira (02/03); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20h30 para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
Há 5 minutos
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6965, desta segunda-feira (02/03); prêmio é de R$ 8,7 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
Há 5 minutos
Fachada da Brisanet em Fortaleza.
Papo Carreira

Brisanet abre 55 vagas de emprego em Fortaleza; veja como se candidatar

Durante o mês de março, a empresa irá promover seletivas presenciais.

Redação
Há 59 minutos
Uma mão segura um smartphone em primeiro plano, exibindo a página do Prouni no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com o site correspondente visível ao fundo em um monitor de computador. Imagem usada em matéria sobre a segunda chamada do programa.
Papo Carreira

Resultado da segunda chamada do Prouni é divulgado; confira

Lista de contemplados já está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Redação
02 de Março de 2026
Dois recenseadores do IBGE, vestindo coletes e bonés azuis com o logotipo da instituição, caminham de costas por uma rua de terra em direção a uma área residencial. O cenário ao ar livre inclui árvores, flores coloridas ao fundo e o cotidiano de uma vila, capturando a essência do trabalho de campo estatístico.
Papo Carreira

Quando sai o gabarito do concurso do IBGE?

Certame é destinado ao preenchimento de mais de 9 mil vagas em todo o Brasil.

Redação
02 de Março de 2026
Dinheiro em reais com notas de 50, 100 e 5, além de moedas, uma calculadora azul ao fundo, simbolizando gestão financeira e controle de gastos.
Negócios

Saiba quando é o quinto dia útil de março de 2026

Trabalhadores que atuam em regime CLT devem receber o pagamento do salário até esta data.

Redação
02 de Março de 2026
Foto de rodovia federal no Ceará, que deve ter obras repassadas do Ministério dos Transportes para gestão estadual.
Negócios

Ministério dos Transportes e Elmano assinam acordo para Ceará assumir obras de duplicação em 2 BRs

Não foram divulgados prazos e cronogramas de execução dos projetos nas BRs-020 e 222.

Paloma Vargas e Mariana Lemos
02 de Março de 2026
Foto de produção da Smirnoff Ice em fábrica da Diageo em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza.
Negócios

Ceará terá 1ª fábrica da Smirnoff Ice na América Latina e assume 70% das latas da gigante Diageo

Operação em Itaitinga teve investimento de R$ 280 milhões em três anos. Destes, R$ 30 milhões são para bebida enlatada.

Mariana Lemos e Paloma Vargas
02 de Março de 2026
Egídio Serpa

Feira da Indústria Fiec reunirá CEOs das maiores empresas do Ceará

Alexandre Negrão (Aeris), Erick Torres (ArcelorMittal), Sidney Leite (M. Dias Branco) e Carlos Rotella (Grupo Edson Queiroz) falarão sobre estratégias e perspectivas de mercado

Egídio Serpa
02 de Março de 2026
foto de caneta preta preenchendo gabarito de prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (2)

As oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Redação
02 de Março de 2026
Logotipo da Interpol com o emblema do globo e a balança sobre fundo azul, ao lado da palavra “INTERPOL” em destaque. À direita, há a silhueta de uma pessoa usando fones de ouvido, parcialmente desfocada.
Negócios

Coreanos que deram calote milionário em cearenses são procurados pela Interpol; veja quem são

Posco Engenharia e Construção do Brasil era responsável pela construção da antiga CSP e foi denunciada pelo MPF em 2017.

Letícia do Vale
02 de Março de 2026
Foto de usuário do sistema bancário realizando Pix.
Negócios

Receita Federal cruza dados de Pix na declaração de Imposto de Renda 2026?

Receita Federal pode acender alerta se valor movimentado em Pix for muito superior à renda do contribuinte.

Mariana Lemos
02 de Março de 2026
Egídio Serpa

Guerra no Oriente Médio! No Brasil, a guerra é outra. E suja.

Os três poderes da República engalfinham-se como se estivessem numa rinha de galo, num salve-se quem puder

Egídio Serpa
02 de Março de 2026
Mão escrevendo em prova.
Papo Carreira

Concurso do IBGE ocorre neste domingo no Ceará; veja salários

Candidatos concorrem a 9,5 mil vagas em todo o Brasil para cargos de agente e supervisor.

Redação
01 de Março de 2026
Foto de jogo da Lotofácil, das Loterias Caixa.
Negócios

Quase milionário do Ceará acerta 15 dezenas na Lotofácil e leva R$ 991 mil

Jogo vencedor foi feito em lotérica física, em Maracanaú, com aposta simples.

Redação
01 de Março de 2026
Fachada da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE Ceará).
Negócios

Omnia compra participação da Casa dos Ventos no data center do TikTok no Ceará

O empreendimento começa a operar em 2027.

Gabriela Custódio
01 de Março de 2026
Imagem mostra dois servidores do Procon lacrando uma bomba de combustíveis.
Negócios

Procon interdita posto em Fortaleza por venda de gasolina adulterada com 61% de álcool

Limite permitido pela legislação é de 30%.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Veja o Resultado da Mega-Sena 2978 deste sábado (28/02); prêmio é de R$ 145,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2978 deste sábado (28/02); prêmio é de R$ 145,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
28 de Fevereiro de 2026
Resultado da Timemania 2361 de hoje, 28/02; prêmio é de R$ 8,7 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2361 de hoje, 28/02; prêmio é de R$ 8,7 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
28 de Fevereiro de 2026
Resultado Dia de Sorte 1182 de hoje, 28/02; prêmio é de R$ 600 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1182 de hoje, 28/02; prêmio é de R$ 600 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
28 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6964, deste sábado (28/02); prêmio é de R$ 3,6 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6964, deste sábado (28/02); prêmio é de R$ 3,6 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
28 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3624, deste sábado (28/02); prêmio é de R$ 2,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3624, deste sábado (28/02); prêmio é de R$ 2,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
28 de Fevereiro de 2026
Resultado da +Milionária 333 de hoje 28/02; prêmio é de R$ 26,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 333 de hoje 28/02; prêmio é de R$ 26,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
28 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6045, deste sábado (28/02); prêmio é de R$ 1,3 milhão
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6045, deste sábado (28/02); prêmio é de R$ 1,3 milhão

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h

A. Seraphim
28 de Fevereiro de 2026
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1235 de hoje 28/02; prêmio é de R$ 2 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
28 de Fevereiro de 2026
Foto de trabalhador informal na orla de Fortaleza.
Negócios

Fortaleza tem 293 mil trabalhadores autônomos, mas 78% não têm CNPJ

Os dados foram compilados pelo Diário do Nordeste a partir de informações do último Censo.

Mariana Lemos e Gabriela Custódio
28 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Só haverá inverno em Quixeramobim, diz série histórica de 130 anos

É o que revela levantamento da Secretaria de Agricultura do município, que tem tudo sobre a sua pluviometria nos últimos 130 anos

Egídio Serpa
28 de Fevereiro de 2026