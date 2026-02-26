Aeroporto de Fortaleza se torna o terminal com mais salas VIPs do Nordeste

O Aeroporto de Fortaleza ganhará até o fim de março a sétima sala VIP do terminal. A inauguração fará com que o Fortaleza Airport se torne o aeroporto com maior número de lounges do Nordeste.

As salas estão localizadas nos embarques doméstico e internacional e em áreas comuns do desembarque.

No início de março, o Banco Inter inaugura espaço no embarque doméstico. Em seguida, no dia 25, o Aeroporto ganhará a W Premium Lounge Beira-Mar, a segunda do grupo na área internacional e a terceira do terminal.

Veja ranking dos aeroportos com mais salas VIPs

Fortaleza: 7 salas

Natal, Recife e Salvador: 2 salas

Aracaju, Teresina, São Luís e João Pessoa: 1 sala

O novo espaço será importante para acomodar o incremento de passageiros internacionais que o aeroporto terá em 2026: mais voos de Air France e TAP, além da perspectiva de novos voos à Europa e América do Sul.

Legenda: Nova sala VIP terá mais de 150 m², com 38 assentos distribuídos. Foto: Divulgação/W Premium Group

Lounge Beira-Mar

A nova sala W Premium Lounge Beira-Mar terá mais de 150 m², com 38 assentos distribuídos, bar, bufê, ambientação regional e operação alinhada a cada voo internacional: abre sempre 3 horas antes de cada voo internacional programado.

Ainda terá localização estratégica para o passageiro, logo após a área do Duty Free. A sala terá banheiros com duchas.

A nova sala complementa a oferta de serviços do W Premium Group que, adicionado ao sistema de quartos para descanso no aeroporto (W Airport Rooms), terá seu quinto equipamento no aeroporto de Fortaleza.

"Fortaleza é um ponto estratégico para a conectividade do Brasil com o mundo. Com esta nova sala na área internacional, fechamos o ciclo de atendimento ao passageiro no terminal, oferecendo desde o descanso privativo nos quartos até a experiência gastronômica e de relaxamento em nossos lounges antes do embarque", afirma Ítalo Russo Silva, CEO e fundador do W Premium Group.

Segundo o diretor Comercial da Fraport, Rodrigo Sousa, o Aeroporto de Fortaleza, administrado pela Fraport Brasil, se consolidou como referência regional em hospitalidade e experiência do passageiro.

“O êxito das salas VIPs em nossos aeroportos pode ser atribuído a uma tendência de premiumização dos serviços oferecidos pelo Fortaleza Airport, tanto no quesito conveniência, quanto serviço”, explica o executivo.

Meet and assist

A nova sala VIP oferece ainda o serviço W Meet & Assist, que disponibiliza um concierge personalizado que acompanha o passageiro na chegada ao terminal, passando pelo check-in ao embarque (ou desembarque) e livre de filas.

Um agente especializado auxilia em todas as etapas, incluindo bagagens, imigração e segurança, permitindo o uso das salas VIPs.

Formas de acesso

O acesso às salas do W Premium Group está em linha com a sistemática de acesso de outras empresas, como pelo aplicativo Visa Airport Companion, que se vale de direitos de visitas anuais que alguns cartões de crédito permitem aos clientes.

Clientes sem cartão de crédito ou que tenham atingido a cota de visitas podem acessar os ambientes por pagamento.

Segundo o site do W Premium, a visita de adultos à sala doméstica varia de R$ 180,00 a R$ 220,00 e à sala internacional, R$ 320,00. Para crianças, o acesso tem 50% de desconto.

Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.