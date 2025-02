Aeroporto de Fortaleza terá nova sala VIP internacional

O Aeroporto Internacional Pinto Martins em Fortaleza ganhará sua terceira sala VIP. Será a primeira sala internacional do W Premium Group, que confirmou a informação em primeira mão à Coluna.

Com o novo espaço, o grupo terá sua quarta instalação Fortaleza Airport, que já possui outras duas salas e o espaço com 12 quartos para hospedagem no setor de desembarque, implantados em novembro passado, também anunciados em primeira mão pela Coluna.

A previsão é de que a inauguração ocorra em abril. A promessa é de que o local ofereça um ambiente sofisticado e confortável para os viajantes antes do embarque internacional, justamente em Fortaleza, que liderou os passageiros internacionais no Norte-Nordeste em 2024 com mais de 433 mil embarques e desembarques do tipo.

“Esta é a terceira sala VIP do grupo no aeroporto de Fortaleza. Com o novo espaço, ampliaremos a nossa oferta em um dos aeroportos mais movimentados do país”, afirma Italo Russo Silva, CEO e fundador do grupo. Este é um dos aeroportos que mais crescem no país, com destaque para a ampliação de destinos internacionais, como Orlando, Miami, Buenos Aires, Caiena, Lisboa e Paris. “Nosso objetivo é alcançar este público com a oferta de uma experiência diferenciada em nossas salas”, complementa.

Legenda: 1ª Sala Vip internacional do W Premium Group Foto: Divulgação

A nova sala VIP contará com diversos espaços projetados com sofás, mesas e cadeiras; um lounge com sofás e poltronas; além de uma bancada para quem precisa trabalhar antes do voo.

O buffet da sala VIP oferecerá uma variedade de opções quentes e frias, além de um frigobar com bebidas sem álcool. Para os que preferem bebidas alcoólicas, o bar terá um serviço completo de drinks.

Outras salas

O grupo já possui duas salas VIP no aeroporto de Fortaleza: uma no embarque doméstico e outra ao lado do setor de desembarque. A nova sala vip do embarque internacional de Fortaleza entrará em atividade respondendo a uma demanda crescente por voos internacionais em que já há reportes da necessidade de aumento de estruturas existentes, bem como da chegada do novo voo da Air France para Caiena.

Ainda em 2025, Fortaleza poderá contar com um futuro voo da Iberia vindo de Madri, conforme já comentamos.