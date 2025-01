Fortaleza disputa com Recife e Salvador novos voos da Iberia para Madri, diz secretário do Turismo do Ceará

O Aeroporto Internacional de Fortaleza disputa diretamente com as cidades de Recife e Salvador o novo voo para Madri, na Espanha, operado pela companhia Iberia.

A informação é do novo titular da Secretaria do Turismo do Ceará (Setur), Eduardo Bismarck, em entrevista à coluna.

Segundo o secretário, a Iberia informou que não havia previsão de iniciar logo com duas bases simultâneas, “então acaba se transformando numa disputa entre as três principais cidades: uma aeronave e um destino no Nordeste”.

Eduardo Bismarck informou ainda que estará em Madri na próxima semana e conversará com a Iberia.

“Estarei na Fitur Madri, feira de turismo, quando o país homenageado será o Brasil, na próxima semana. Vou convidado e conversarei com a Iberia para continuar com as negociações.”

O titular da Setur explicou também que a Iberia deverá se valer dos A321 XLR para voos no Nordeste.

“Com a companhia Iberia, sabemos que eles terão um avião que estará restrito até a região Nordeste brasileira e nos disseram que Fortaleza, Recife e Salvador estariam na disputa pelo voo”.

Setur quer reforçar trabalho de divulgação com influenciadores

O novo titular disse também que a secretaria quer atrair mais voos para o Estado, além de fortalecer a malha aérea, fortalecer o fluxo de turistas e atrair mais eventos.

“Precisamos reformular os investimentos em promoção, repensar a participação em feiras, no sentido de novo modelo. Avançar em negociações, relacionamentos, às vezes a feira é mais apropriada para operadores do turismo”, explicou Bismarck.

O titular da Setur explicou ainda que é preciso rever a participação do Estado em feiras de turismo a fim de conhecer melhor o potencial do turista.

“Quero fortalecer, criar o desejo das pessoas virem ao Ceará. Entendo que trabalhar com influenciadores digitais, por exemplo, é uma forma de modernizar conceitos, fazer funtours, levar formadores de opinião, para que as pessoas vejam ainda melhor os diferenciais do Ceará”, completou.

Visitas às companhias nacionais

Para isso, Bismarck participa essa semana de visitas com companhias aéreas. Na última segunda-feira (13), ele se reuniu com o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier.

“Dialogamos justamente no sentido de ampliar a malha aérea, ficaram com o dever de casa de apresentar sugestões de novos voos, reafirmaram que Fortaleza é aeroporto prioritário no Nordeste, e um dos prioritários no Brasil”, disse o secretário.

De acordo com ele, a Latam reforçou que existem dificuldades com o aumento da cotação do dólar e no fornecimento de motores aeronáuticos.

Eles desejam incrementar a malha aérea, que como disse, foi o chamado que recebemos do governador, no sentido de aprofundar a parceria com a Latam, a companhia que tem aproximadamente metade da fatia de mercado em Fortaleza e no Ceará. Eles têm total interesse” Eduardo Bismarck Secretário do Turismo do Ceará

Eduardo Bismarck explicou que esse eventual aumento de voos viria com aumento de subvenção econômica a Latam, que hoje já paga apenas 0,5% de ICMS sobre o querosene de aviação e que já recebe valores anuais que podem chegar a R$ 20 milhões por se enquadrarem próximos de hub no Aeroporto de Fortaleza.

“Sim, passaria pela necessidade de o Estado investir mais em promoção”, explica. Hoje a subvenção paga às companhias aéreas como Latam e Air France é utilizada para que elas próprias invistam em ações de marketing em prol do estado.

“Entendemos que há uma correlação de que o investimento que fazemos se reverte em retorno para o estado”, explica ele.

O novo secretário ainda comentou que o acréscimo de frequências internacionais da Latam em Fortaleza poderia vir com a chegada de novas aeronaves, como o Airbus 321 XLR:

“A Latam já está planejando trabalhos com esse tipo de aeronave. Latam e outras companhias podem aumentar frequências de voos quando do recebimento dessa aeronave, como os voos para Miami, que oferece hoje”, afirmou Bismarck.