Air France poderá ter voo entre Fortaleza e a Guiana Francesa a partir de abril

Air France poderá operar a rota entre Fortaleza e Caiena, capital da Guiana Francesa, a partir de abril de 2025. A informação partiu de fontes do setor aéreo que compartilharam a notícia com a coluna.

Em janeiro deste ano, haverá uma reunião entre executivos da Air France para deliberar a implementação do trecho, segundo informaram as fontes.

Conforme as informações, a rota seria semanal, com voo de chegada a Fortaleza às terças-feiras, com aeronave pernoitando na Capital. O retorno se daria às quartas-feiras.

O voo se daria da mesma forma como ocorrem atualmente as operações da Air France em Belém: chega na sexta à noite, por volta das 19h, retornando aos sábados às 09h50 da manhã.

Em nota à coluna, a Air France informou que: “A companhia não vai comentar a respeito do assunto no momento”.

Voos em Belém

As ocupações do trecho Air France entre Caiena e Belém, iniciado em julho de 2022, têm sido crescentes.

Segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), os voos passaram de ocupações de cerca de 54% em 2022 para 75% em 2024. Os voos ocorrem com o Airbus 320 e duram por volta de 1 hora e 20 minutos.

Belém foi a 4ª base da Air France no Brasil após a implementação de Fortaleza em 2018. Hoje a companhia já conta com uma 5ª base: Salvador.

Análise

Caso realmente ocorram, os voos iniciariam justamente após a alta estação (janeiro-março de 2025), quando Fortaleza deve ter reduzidas as frequências semanais para Paris de 5 semanais novamente para apenas 3 frequências.

Um voo para Caiena, que possui também partidas diárias para Paris, seria uma forma de manter mais assentos para a Europa, ainda que com a conexão na Guiana Francesa.

Lembrando que às quartas-feiras, não há programação de voos diretos entre Paris e Fortaleza, sendo o dia especulado para a operação via Caiena. Em abril, a previsão de voos diretos a Paris saindo de Fortaleza é às terças, sextas e domingos.

Assim, representa adicionalmente melhor conveniência ao passageiro, que não precisaria “descer” para realizar a conexão para Paris em Salvador ou no eixo Rio-São Paulo.

Ainda, o voo Caiena-Paris tem a mesma duração do voo Fortaleza-Paris, por volta de 8h 20 minutos e inclusive partem praticamente no mesmo horário: Fortaleza-Paris 18h10, Caiena-Paris 18h30.

A implementação da rota entre Fortaleza e Caiena reafirmaria a importância da capital cearense para a companhia francesa. Fortaleza tem experimentado sempre incremento de assentos na rota, desde que passou a adotar o Boeing 787-900, Airbus 350-900 e passou a reutilizar o Boeing 777-200 para 328 assentos.

Air France altera aeronave em março de 2025 para Fortaleza

Como última mostra da altíssima demanda, a Air France está programando para março de 2025 utilizar a maior aeronave da sua frota em Fortaleza, o gigante Boeing 777-300 para operar dois dias na semana do carnaval em Fortaleza, dias 06 e 07 de março e, por fim, dia 16/03.

O B777-300 tem 369 assentos e substitui o Boeing 777-200 hoje utilizado, para 328 assentos.

É a primeira vez o que maior 777 é escalado com alguma recorrência em Fortaleza, ainda que por apenas 3 dias.

Em abril, está previsto o retorno do moderníssimo Airbus 350-900 para a rota, de 328 assentos.

Fortaleza já se ligou a Caiena mais de uma vez

Um eventual voo entre Fortaleza e Caiena teria duração estimada de 2 horas e 45 minutos. A Azul já explorou a rota de 2016 até antes da pandemia Covid-19 em março de 2020, como parte de incentivo dado por redução de ICMS sobre querosene de aviação.

O Diário do Nordeste cobriu o voo inaugural em 2016. Fortaleza era dada como a cidade brasileira mais procurada pelos guianenses.

A empresa aérea TAF também explorava a rota nos anos 2000. Assim, a Air France, além de conectar cearenses e nordestinos para Paris via Caiena, pode se valer de um mercado entre Fortaleza e Caiena já existente por muitos anos e que tinha, ao menos, ocupações regulares.

