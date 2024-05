Salvador terá voos da Air France para Paris a partir de outubro

A Air France colocou à venda passagens aéreas para trechos entre as cidades de Paris e Salvador.

Segundo o site da empresa, as operações terão início a partir de 28 de outubro, com três voos semanais.

Seria a quarta base da companhia no Brasil. A Air France opera atualmente voos em São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza.

Veja também Igor Pires Air France amplia voos em Fortaleza e vai operar 5 vezes por semana Igor Pires Air France negocia com Gol aumento de assentos em Fortaleza para alimentar voos a Paris Igor Pires Latam anuncia primeiro stopover da companhia em Fortaleza; veja como fazer

A coluna demandou a empresa e aguarda posicionamento.

Os voos em Salvador devem ser operados no Airbus A350.

De acordo com o site da companhia, os voos devem decolar de Paris às 10h25 e pousar na capital baiana às 16h40.

No sentido contrário, os voos parte de Salvador às 18h50 e chegam em Paris às 8h20 do dia seguinte.

Voos em Fortaleza

A companhia aérea Air France anunciou em abril que passará a ter cinco voos semanais entre Fortaleza e Paris, na França, entre outubro de 2024 e fevereiro de 2025. Atualmente, a empresa oferta três frequências semanais para a rota.

De acordo com o diretor geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul, Manuel Flahault, a decisão foi encorajada pelo "desempenho do mercado brasileiro". "Na capital cearense, nosso grande destaque fica para as elevadas taxas de ocupação, o que nos faz olhar mais atentamente para a necessidade de ampliar a oferta na ligação mais rápida que oferecemos da América do Sul para a Europa".

A aeronave escalada para todos os voos em Fortaleza será o Boeing 777-200, com capacidade para 328 pessoas, em três classes de serviço: Business Class (28 assentos), Premium Economy (32) e Economy (268).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil