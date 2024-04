Air France negocia com Gol aumento de assentos em Fortaleza para alimentar voos a Paris

A Air France está negociando mais voos domésticos da Gol Linhas Aéreas em Fortaleza para fins de alimentação dos voos internacionais para Paris. As informações foram repassadas à coluna por Manuel Flahault, diretor-geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul.

Manuel deu a declaração depois que compartilhei com ele que perdemos muitos assentos domésticos em Fortaleza no ano passado, principalmente pelo fim do centro de conexões da Gol em Fortaleza. Com o incremento de até 60% no número de assentos da Air France no Ceará, torna-se ainda mais importante que a Gol volte a ter maior conectividade local.

Manuel Flahault Diretor-geral do Grupo Air France-KLM na América do Sul Hoje, os voos da Air France em Fortaleza ainda são alimentados pela nossa parceira número um: a Gol. Eles fornecem por volta de 10% dos assentos da aeronave. Porém, isso indica que 90% dos assentos são de clientes de Fortaleza mesmo. Temos conversado, sim, com a Gol para buscar mais assentos domésticos de forma a aumentar a alimentação dos voos da Air France"

Com o comentário de Manuel, ratificamos algo que realmente já comentamos por aqui: os voos da Air France são sustentados basicamente por clientes de Fortaleza e de suas cercanias ou, então, alimentados por clientes de outros estados que compram bilhetes separados para se deslocarem até Fortaleza para voar Air France.

Isso porque apenas 10% dos bilhetes Air France são comprados com conexões da Gol em Fortaleza, o que é muito pouco. Antes da pandemia, esse valor girava era em torno de 20%, o que ainda era pouco, dado que grandes hubs possuem índices de conexão em voos internacionais de até 30%, 40%.

Poucos voos da Gol

Essa pequena quantidade de alimentações domésticas realizadas pela Gol é sinal da baixa quantidade de voos que a companhia brasileira opera em Fortaleza.

A Gol Linhas Aéreas comentou que "tem analisado as oportunidades junto ao parceiro para melhor atender as novas ofertas de voos no Nordeste. Qualquer novidade sobre esse tema será divulgada à comunidade local e aos veículos de imprensa em momento oportuno".

A respeito desse aumento da Gol, conversando em dezembro de 2023 com a Fraport, tínhamos na mesa incremento da brasileira com mais relevância como premissa para o final de 2024. O incentivo da Fraport seria um empurrão a mais para tal.

