Maranhão

Um caminhão de grande porte desaba de uma ponte de madeira, que cedeu durante a travessia. O veículo aparece tombando parcialmente, com a cabine voltada para baixo e a carroceria inclinada sobre o rio. A estrutura da ponte está visivelmente danificada, com parte das tábuas quebradas. Ao fundo, há árvores e algumas casas simples, enquanto algumas pessoas observam a cena à distância.

Maranhão

Ponte desaba e caminhão cai em rio no Maranhão

O incidente ocorreu na rodovia MA‑272.

Redação 25 de Outubro de 2025
Imagem mostra que igreja desaba no Maranhão: à esquerda, parte da estrutura de concreto já destruída com destroços no chão; à direita, o momento do colapso com poeira no ar e carros estacionados em frente.

Maranhão

Parte de estrutura de igreja em obra desaba no Maranhão

A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa civil, que tomaram as primeiras medidas protetivas

Redação 20 de Setembro de 2025
Falso médico preso no Maranhão

Maranhão

Falso médico é preso utilizando carimbo de outro profissional em cidade do Maranhão

Suspeito foi preso numa unidade de saúde e informações apontam que ele já realizou até cirurgias

Redação 14 de Setembro de 2025
Uma fotografia que mostra um policial militar cearense, sua esposa e o filho deles, que veste o uniforme de aluno do Colégio Militar do Maranhão e faz uma saudação com a mão direita. O policial militar, à direita na foto, usa um uniforme cinza e verde-escuro e uma boina vermelha. Sua esposa está à esquerda, usando um vestido laranja. A família está posando para a foto em um evento noturno

Ceará

PM cearense adotado no Maranhão se emociona ao entregar boina para filho em Colégio Militar

A cerimônia de entrega de boina é um rito de passagem realizado nas instituições militares

Matheus Facundo 08 de Setembro de 2025
Imagem mostra Flávio Dino, ministro do STF hostilizado por mulher em voo no Maranhão

PontoPoder

Flávio Dino é hostilizado por mulher durante voo: 'Este avião está contaminado'

Ministro do STF aguardava aeronave decolar com destino a Brasília (DF)

Redação 02 de Setembro de 2025
Foto que contém Regina, Consuelo e Graça Dias Branco

Negócios

Um em cada cinco bilionários do Nordeste em 2025 é mulher; confira os nomes

Região aumenta participação feminina, ainda que restrita a alguns grupos familiares

Luciano Rodrigues 01 de Setembro de 2025
Foto que contém Mário Araripe, Ilson Mateus e Maria das Graças Dias Branco

Negócios

Nordeste tem 30 bilionários em 2025; veja os nomes da lista da Forbes

Destaque fica para o Ceará, que concentra três em cada cinco bilionários da região

Luciano Rodrigues 31 de Agosto de 2025
Foto que contém a fachada do aeroporto de Juazeiro do Norte

Opinião

Aeroporto de Juazeiro do Norte volta a ser o 3º mais movimentado do interior do Nordeste; veja ranking

Foto frontal Igor Pires
Igor Pires 23 de Agosto de 2025
Policiais federais durante operação nesta terça-feira (19)

Maranhão

Operação da PF investiga suspeitos de desvio de R$ 50 milhões da educação do Maranhão

Agentes cumpriram 45 mandados de busca e apreensão nesta terça-feira (19)

Renato Bezerra 19 de Agosto de 2025
Fotos em montagem de Alexandre de Moraes e Valdênio Nogueira Caminha

PontoPoder

Alexandre de Moraes determina afastamento do procurador-geral do Maranhão; entenda

Decisão atende a um pedido do partido Solidariedade

Redação 15 de Agosto de 2025
