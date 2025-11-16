Aos 94 anos, matriarca da família Crateús inaugura piscina em casa, faz festa e viraliza

Na família Crateús é assim: todo encontro é uma festa. E não poderia ser diferente em uma inauguração, no caso, de uma piscina. A cena, um tanto inusitada, ganhou as redes sociais. No centro do vídeo, Maria Gaspar, a Dona Bidoca, de 94 anos. Ao lado dos filhos, netos e bisnetos, a maranhense inaugurou o novo point da família, na cidade de Coelho Neto, no Maranhão.

A animação não é pouca e tem um bom motivo: a casa sempre cheia. Ao todo, são 16 filhos, 50 netos e 20 bisnetos. O advogado Vitor Crateús, um dos netos da matriarca, contou ao Diário do Nordeste de onde surgiu a ideia do espaço.

“Os netos se reuniram e deram de presente essa piscina. Como a família está crescendo, as crianças não tinham outra coisa para fazer, além de correr lá. Então a gente se reuniu e deu a piscina de presente para ela. Foi uma comemoração enorme para a gente”, compartilha o profissional.

Nó vídeo da inauguração da piscina, é possível ver a idosa cortando a fita de inauguração sob gritos de uma multidão composta por familiares. Dona Bidoca gargalha ao ver a brincadeira da família.

Legenda: Captura de tela de um vídeo de 1994 da Família Crateús em um momento de descontração. Foto: Arquivo pessoal.

A tradição de vídeos não é de hoje e nem surgiu com as redes sociais. Ainda na década de noventa, e com a mesma alegria de hoje, a família Crateús registrava seus momentos de descontração. Esses grandes encontros acontecem, principalmente, em quatro momentos no ano: Semana Santa (quando foi inaugurada a piscina), aniversário de Dona Bidoca (em junho), Leilão da Bidoca (em novembro) e Natal.

“A cidade toda acolhe, ela é muito conhecida na cidade. Inclusive, a casa dela daqui a pouco vai virar um ponto turístico, porque a gente abre a casa para as pessoas no Leilão [...] as pessoas vão, conhecem o espaço, conhecem a casa, conhecem o quintal dela, e aí a gente faz gincana na semana santa, ali é só a família naquele vídeo”, compartilha o neto.

CEARÁ E MARANHÃO

O nome de uma cidade cearense no sobrenome de uma família do Maranhão? Não é coincidência. O patriarca da família, o senhor Mariano, saiu do Ceará, mais precisamente de Crateús, em 1940. Chegando em Coelho Neto, o apelido virou sobrenome, e acabou passando para a esposa.

“Naquele tempo as pessoas não tinham registro. Ele casou com ela e no registro colocou Mariano no Crateús, porque todo mundo chamava ele de seu Crateús. Aí ficou Mariano Crateús, casado com a Dona Maria Gaspar. Então a família começou a partir dali. Tanto é que nós somos os únicos que tem Crateús no sobrenome no Brasil”, conta Vitor.

O patriarca morreu há 33 anos, em 1992, e desde então Bidoca tem sido o pilar da família, de acordo com o neto.

VITALIDADE

Legenda: Com 94 anos, Dona Bidoca esbanja saúde e energia. Foto: Reprodução / redes sociais.

Cada pessoa tem uma dica para viver mais e manter a saúde em dias, pode-se dizer que o segredo da Dona Bidoca é o carinho da família e os momentos de celebração. A espera pelo reencontro, e principalmente o encontro, com filhos, netos e bisnetos prolongam os dias e a felicidade da maranhense.

“E ela gosta daquilo. O psicólogo e o médico dela falaram que a dona Bidoca só falece hoje de acidente. Porque doença nenhuma crônica ela tem no coração, diabete, nada. E o que mantém ela viva é exatamente esses eventos que ela fica aguardando. Ela fica ansiosa para receber os familiares na casa dela”, afirma o advogado.

Bivó influencer

Legenda: Família Crateús, com Dona Bidoca no centro. Foto: Arquivo pessoal.

Dona Bidoca ainda é nova nas redes sociais, ficando no seu “bom dia” no grupo da família. Apesar disso, gosta de saber o que tem acontecido nas suas publicações. Só no Instagram a matriarca já tem vídeo com mais de um milhão de visualizações e mais de 9 mil seguidores.

“Ela não sabe mexer no celular, é só o WhatsApp, manda o bom dia dela no grupo da família. Da rede social ela adora saber, ela fica sentadinha ali no final da tarde, aí a gente fica contando quem falou, quem comentou, o que é que estão dizendo”, conta o neto.

A maranhense tem se tornado uma verdadeira influenciadora digital, recentemente, participou de sua primeira publicidade, com uma atuação que encantou a internet.