jacaré

Ceará

Família de jacarés é resgatada em Cacimba do Meio, no interior do Ceará

Os militares receberam o chamado do resgate de apenas um jacaré, mas ao chegar no local, encontraram nove animais

Gabriel Bezerra 09 de Outubro de 2025
Foto de Ciro Gomes, que terá que cumprir medidas cautelares após ofender prefeita de Crateús

PontoPoder

Justiça proíbe Ciro Gomes de ofender Janaína Farias e nega pedido de prisão preventiva do Senado

Juiz da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza afirmou que vídeos do ex-governador “expõem discursos inflamados”

Bruno Leite 15 de Setembro de 2025
Imagem do político Ciro Gomes

PontoPoder

Ciro Gomes tem pedido de prisão preventiva após novos ataques contra Janaína Farias

Documento foi adicionado a ação penal eleitoral do MP que apura crime de violência política de gênero e aguarda apreciação do juiz da 115ª Zona Eleitoral

Redação 06 de Setembro de 2025
Foto que contém Janaína Farias

PontoPoder

Janaína Farias chama Ciro Gomes de 'destemperado' e afirma: 'Ele queria atacar outra pessoa'

Declarações públicas do ex-ministro contra a prefeita de Crateús voltaram a causar polêmica

Marcos Moreira e Luciano Rodrigues 06 de Setembro de 2025
Foto de um grande grupo de indígenas, incluindo crianças e adultos, posa em frente a um prédio, segurando cartazes que valorizam a língua e a identidade indígena.

Ceará

Dzubucuá é a 2ª língua indígena reconhecida oficialmente por uma cidade no Ceará; veja onde

Movimento faz parte de reconhecimento e luta pela afirmação de povos originários no Estado

Nicolas Paulino 01 de Setembro de 2025
PM enviou quatro viaturas para atender ocorrência

Segurança

Pai faz filha de 1 ano e seis meses refém e acaba morto após intervenção policial em Crateús

Criança teve perfuração no tórax e está hospitalizada

Redação 30 de Julho de 2025
Pessoas aguardam saída dos caixões em velório de família morta em colisão de trânsito

Ceará

6 pessoas da mesma família que morreram em acidente são sepultadas em Crateús

O momento foi acompanhado por dezenas de moradores da cidade cearense

Redação 06 de Julho de 2025
caminhão tomba após colisão com carro que deixa seis pessoas da mesma família mortas no ceará

Ceará

Prefeita de Crateús decreta luto oficial de sete dias após morte de seis pessoas da mesma família

Entre as vítimas estavam duas crianças e uma mulher grávida. A colisão entre o carro e um caminhão ocorreu em Tamboril, na região Centro-Oeste do Ceará

Redação 05 de Julho de 2025
Caminhão envolvido em acidente grave, com carro desmontado e pista interditada.

Ceará

Acidente entre carro e caminhão mata 6 pessoas da mesma família, no Interior do Ceará

Vítimas vinham do Distrito de Sucesso com destino a Crateús

Redação 05 de Julho de 2025
Policiais civis em viatura. Um deles está do lado de fora da viatura e de costas

Segurança

Homem é preso após tentar matar companheira e deixá-la paraplégica em Crateús, no Ceará

A mulher foi derrubada de uma moto e espancada com socos, pontapés e puxões de cabelo

Redação 25 de Abril de 2025
