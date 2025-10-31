Os militares receberam o chamado do resgate de apenas um jacaré, mas ao chegar no local, encontraram nove animais
Juiz da 115ª Zona Eleitoral de Fortaleza afirmou que vídeos do ex-governador “expõem discursos inflamados”
Documento foi adicionado a ação penal eleitoral do MP que apura crime de violência política de gênero e aguarda apreciação do juiz da 115ª Zona Eleitoral
Declarações públicas do ex-ministro contra a prefeita de Crateús voltaram a causar polêmica
Movimento faz parte de reconhecimento e luta pela afirmação de povos originários no Estado
Criança teve perfuração no tórax e está hospitalizada
O momento foi acompanhado por dezenas de moradores da cidade cearense
Entre as vítimas estavam duas crianças e uma mulher grávida. A colisão entre o carro e um caminhão ocorreu em Tamboril, na região Centro-Oeste do Ceará
Vítimas vinham do Distrito de Sucesso com destino a Crateús
A mulher foi derrubada de uma moto e espancada com socos, pontapés e puxões de cabelo