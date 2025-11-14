Ex-prefeito de Tamboril morre em colisão com caminhão em Crateús

O ex-prefeito de Tamboril, Pedro Calisto da Silva, morreu em uma grave ocorrência de trânsito registrada na tarde de quinta-feira (13), na BR-404, nas proximidades da localidade de Várzea Grande, em Crateús. Calixto conduzia uma caminhonete quando houve uma colisão frontal com um caminhão de médio porte. O impacto deixou os motoristas presos às ferragens.

Ao Diário do Nordeste, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 13h08, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), com o relato de que duas pessoas estavam encarceradas nos veículos. Equipes da 2ª Companhia do 4º Batalhão se deslocaram rapidamente e, ao chegar ao local, iniciaram a análise de risco e o isolamento da via.

Veja também Ceará 8h de aflição, tumulto e dedicação: como era o cenário dentro e fora do César Cals após o incêndio Ceará O que é a ‘doença do jardineiro’, que tem quase 40 casos no CE

Durante a avaliação inicial, foi constatado que o ex-prefeito já estava sem vida dentro da caminhonete, devido à gravidade das lesões provocadas pelo impacto.

O motorista do caminhão também ficou preso entre as ferragens, mas foi encontrado com vida.

Bombeiros usaram equipamentos hidráulicos para resgate de vítimas

Após uma operação minuciosa, os bombeiros utilizaram equipamentos hidráulicos — como tesoura, expansor e alargador — para realizar o desencarceramento. O motorista sobrevivente foi resgatado e entregue à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Crateús para atendimento médico.

O trabalho de resgate durou cerca de quatro horas, devido ao alto nível de deformação dos veículos e à necessidade de garantir a segurança das equipes envolvidas.

A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar e do Samu.

Prefeitura de Tamboril decreta luto

A Prefeitura Municipal de Tamboril divulgou nota oficial manifestando profundo pesar pela morte do ex-prefeito e decretou luto de três dias.

Conforme o comunicado, "Pedro Calisto deixa um legado de trabalho, compromisso e dedicação ao desenvolvimento do município e ao bem-estar da população tamborilense".