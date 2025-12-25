Diário do Nordeste
Incêndio na sucata do Chico Alves deixa feridos; veja o que se sabe

Local funcionava sem certificado definitivo do Corpo de Bombeiros.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Incêndio destruiu por completo fachada da sucata Chico Alves, em Fortaleza (CE)
Legenda: Incêndio destruiu por completo fachada da sucata Chico Alves, em Fortaleza (CE)
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Quatro pessoas ficaram feridas durante o incêndio de grandes proporções registrado na sucata do Chico Alves, no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, na noite dessa quarta-feira (24).

A ocorrência mobilizou mais de 50 bombeiros para o combate ao fogo. 

O local ainda não possuía o certificado definitivo de conformidade do Corpo de Bombeiros — documento obrigatório que atesta a segurança e a proteção de prédios comerciais.

Em entrevista concedida ao CETV, da TV Verdes Mares, no início da tarde desta quinta, o capitão Romário Fernandes explicou que o Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate às chamas por volta das 23h30, já na virada do Natal, e que a proximidade do local com o quartel permitiu uma resposta imediata. Segundo ele, “mais de 19 viaturas participaram da ocorrência e mais de 50 bombeiros atuaram" no local.

Sobre a situação do estabelecimento, Romário Fernandes disse que havia sido aberto um processo para obtenção do certificado de conformidade junto aos Bombeiros, com apresentação de projeto e realização de vistoria, mas o alvará ainda não havia sido concedido. Ele lembrou que a responsabilidade pela certificação é do proprietário. 

O proprietário havia dado entrada, sim, no pedido [de conformidade]. Apresentou um projeto, viemos fazer a vistoria, porém havia ainda algumas inconsistências entre o projeto e a vistoria, de forma que o processo de certificação não estava completo, né? Então a gente estava, neste momento, ainda nessa etapa.
Capitão Romário Fernandes
Corpo de Bombeiros

Segundo o oficial, a rápida atuação foi fundamental para impedir que o fogo se espalhasse para imóveis vizinhos.

“Trata-se de um local com altíssima concentração de material combustível, cercado de casas e lojas. A resposta rápida evitou que o incêndio tomasse proporções ainda maiores”, afirmou.

O capitão destacou ainda que, embora o fogo esteja controlado, os trabalhos continuam para evitar reignições, comuns em áreas com grande volume de material inflamável.

Bombeiros e moradores foram afetados por incêndio

Dois bombeiros militares, um com quadro de exaustão e outro com queimadura de 2º grau em uma das mãos, foram atendidos no local e liberados para retorno às atividades operacionais.

Além disso, o incêndio afetou um adolescente, atendido no local com ferimento leve na região temporal, e liberado após avaliação, e uma mulher, que teve mal súbito, foi atendida no local e encaminhada para a UPA do Cristo Redentor para avaliação médica.

Até esta tarde, foram empregados aproximadamente 450 mil litros de água nas ações de combate e rescaldo. O volume resulta da utilização combinada de três viaturas-tanque com capacidade de 12 mil litros cada, reabastecidas quatro vezes; seis Auto Bomba Tanque (ABTs) com capacidade de 4 mil litros cada; além do apoio essencial de seis carros-pipa da Cagece, com capacidade de 10 mil litros por veículo, reabastecidos três vezes cada.

Conforme os Bombeiros, a ocorrência está em andamento. Novas informações devem ser divulgadas à medida que os trabalhos avancem e o cenário seja totalmente controlado.

Moradores evacuados das residências

Ainda na madrugada, vídeos de moradores deixando residências com móveis e eletrodomésticos foram registrados nas redes sociais.

"A Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) está acompanhando a situação desde a madrugada de hoje, quando os moradores do entorno foram evacuados", informou o órgão, em comunicado. 

A DCFor declarou ainda que não foi possível avaliar os imóveis atingidos. A vistoria só pode ser feita após o término dos trabalhos do Corpo de Bombeiros. Até lá, os agentes continuam no local, aguardando a liberação da área.

