Funceme emite aviso de chuvas intensas para 64 cidades do Ceará; veja lista

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso meteorológico de chuvas intensas para 64 municípios do Ceará. O documento, válido das 13h desta quinta-feira (26) até as 9h de sexta (27), não descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

Conforme o aviso, estão previstas precipitações na tarde e noite desta quinta em municípios do Sertão Central e Inhamuns, e até a madrugada de sexta nas regiões do Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns.

Veja a lista de cidades com aviso de chuvas intensas, por região:

Ibiapaba

Ararendá Hidrolândia Ipaporanga Nova Russas Poranga

Jaguaribana

Icó Orós

Cariri

Abaiara Altaneira Aurora Baixio Barbalha Barro Brejo Santo Caririaçu Cariús Cedro Crato Farias Brito Granjeiro Ipaumirim Jardim Jati Juazeiro do Norte Jucás Lavras da Mangabeira Mauriti Milagres Missão Velha Nova Olinda Penaforte Porteiras Santana do Cariri Umari Várzea Alegre

Sertão Central e Inhamuns

Aiuaba Antonina do Norte Araripe Assaré Boa Viagem Campos Sales Catarina Catunda Crateús Iguatu Independência Monsenhor Tabosa Novo Oriente Potengi Quiterianópolis Saboeiro Salitre Tamboril Tarrafas Acopiara Arneiroz Deputado Irapuan Pinheiro Mombaça Parambu Pedra Branca Piquet Carneiro Quixelô Senador Pompeu Tauá

Aviso do Inmet

Algumas das cidades citadas no documento da Funceme também foram apontadas no aviso divulgado pelo Inmet na quarta-feira (25), que indica risco de chuvas intensas com grau de severidade classificado como "perigo" para 38 municípios das regiões do Cariri e Centro-Sul do Ceará.

De acordo com o aviso, que segue válido até as 23h59 de sexta-feira (27), estão previstas precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos com intensidade entre 60 e 100 quilômetros por hora.

O Inmet ainda aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas áreas afetadas.

Previsão do tempo para o Ceará

Ainda segundo a Funceme, a previsão aponta um predomínio de tempo encoberto em áreas do centro-oeste, noroeste e sul do Ceará para esta quinta e sexta-feira. No período, não se descartam precipitações com intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas.

Já nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza e do Pecém, Maciço de Baturité e em grande parte da região Jaguaribana, o céu pode variar de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas de intensidade fraca, entre a madrugada e a manhã.

Conforme a previsão, as chuvas estão associadas a áreas de instabilidade e ao sistema de brisa marítima, além dos efeitos locais, como temperatura, umidade e relevo.

A Funceme ressalta, ainda, que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas no Estado, encontra-se em torno da Linha do Equador.