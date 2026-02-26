Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Funceme emite aviso de chuvas intensas para 64 cidades do Ceará; veja lista

Documento não descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 12:09)
Ceará
Chuva em Fortaleza.
Legenda: Em Fortaleza, a previsão aponta possibilidade de chuva isolada na madrugada e manhã desta sexta-feira (27).
Foto: Fabiane de Paula.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso meteorológico de chuvas intensas para 64 municípios do Ceará. O documento, válido das 13h desta quinta-feira (26) até as 9h de sexta (27), não descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.

Conforme o aviso, estão previstas precipitações na tarde e noite desta quinta em municípios do Sertão Central e Inhamuns, e até a madrugada de sexta nas regiões do Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns.

Veja a lista de cidades com aviso de chuvas intensas, por região:

Ibiapaba

  1. Ararendá
  2. Hidrolândia
  3. Ipaporanga
  4. Nova Russas
  5. Poranga

Jaguaribana

  1. Icó
  2. Orós

Cariri

  1. Abaiara
  2. Altaneira
  3. Aurora
  4. Baixio
  5. Barbalha
  6. Barro
  7. Brejo Santo
  8. Caririaçu
  9. Cariús
  10. Cedro
  11. Crato
  12. Farias Brito
  13. Granjeiro
  14. Ipaumirim
  15. Jardim
  16. Jati
  17. Juazeiro do Norte
  18. Jucás
  19. Lavras da
  20. Mangabeira
  21. Mauriti
  22. Milagres
  23. Missão Velha
  24. Nova Olinda
  25. Penaforte
  26. Porteiras
  27. Santana do Cariri
  28. Umari
  29. Várzea Alegre

Sertão Central e Inhamuns

  1. Aiuaba
  2. Antonina do Norte
  3. Araripe
  4. Assaré
  5. Boa Viagem
  6. Campos Sales
  7. Catarina
  8. Catunda
  9. Crateús
  10. Iguatu
  11. Independência
  12. Monsenhor Tabosa
  13. Novo Oriente
  14. Potengi
  15. Quiterianópolis
  16. Saboeiro
  17. Salitre
  18. Tamboril
  19. Tarrafas
  20. Acopiara
  21. Arneiroz
  22. Deputado Irapuan
  23. Pinheiro
  24. Mombaça
  25. Parambu
  26. Pedra Branca
  27. Piquet Carneiro
  28. Quixelô
  29. Senador Pompeu
  30. Tauá

Veja também

teaser image
Segurança

Sino de bronze é furtado de capela no Centro de Fortaleza

teaser image
Ceará

Quais os feriados em março de 2026 no Ceará? Veja datas

Aviso do Inmet

Algumas das cidades citadas no documento da Funceme também foram apontadas no aviso divulgado pelo Inmet na quarta-feira (25), que indica risco de chuvas intensas com grau de severidade classificado como "perigo" para 38 municípios das regiões do Cariri e Centro-Sul do Ceará.

De acordo com o aviso, que segue válido até as 23h59 de sexta-feira (27), estão previstas precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos com intensidade entre 60 e 100 quilômetros por hora.

O Inmet ainda aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas áreas afetadas.

Previsão do tempo para o Ceará

Ainda segundo a Funceme, a previsão aponta um predomínio de tempo encoberto em áreas do centro-oeste, noroeste e sul do Ceará para esta quinta e sexta-feira. No período, não se descartam precipitações com intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas.

Já nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza e do Pecém, Maciço de Baturité e em grande parte da região Jaguaribana, o céu pode variar de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas de intensidade fraca, entre a madrugada e a manhã. 

Conforme a previsão, as chuvas estão associadas a áreas de instabilidade e ao sistema de brisa marítima, além dos efeitos locais, como temperatura, umidade e relevo.

A Funceme ressalta, ainda, que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas no Estado, encontra-se em torno da Linha do Equador. 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Ilustração de um balão de ar quente azul e amarelo com o texto Fortaleza 300 Anos, sobrevoando uma praça com prédios históricos. O balão possui uma cabine de vidro com pessoas, tendo o mar ao fundo.
Ceará

CDL propõe balão panorâmico no Centro em comemoração aos 300 anos de Fortaleza

Investimento necessário para o projeto é estimado entre R$ 12 e 18 milhões.

Redação
Há 1 hora
Chuva em Fortaleza.
Ceará

Funceme emite aviso de chuvas intensas para 64 cidades do Ceará; veja lista

Documento não descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento

Renato Bezerra
Há 1 hora
Ceará

Censo escolar registra redução de alunos na educação básica; CE teve 24 mil matrículas a menos

A queda não significa, necessariamente, diminuição da oferta de vagas ou piora no acesso à escola.

Thatiany Nascimento e Theyse Viana
Há 2 horas
Praia de Iracema.
Ceará

Quais os feriados em março de 2026 no Ceará? Veja datas

Os cearenses terão duas oportunidades de pausar a rotina.

Redação
26 de Fevereiro de 2026
Ceará

Com descontos, Unifor facilita acesso para estudantes acima dos 50 anos

Universidade conta com programa especial para alunos com mais de 50 anos, ampliando as oportunidades de crescimento.

Agência de Conteúdo DN
26 de Fevereiro de 2026
Foto de fósseis de peixes que estavam na Suíça e foram repatriados no Cariri.
Ceará

Fósseis que estavam na Suíça são repatriados no Cariri

Material havia sido retirado ilegalmente da Bacia do Araripe.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Motocicleta no chão atrás de ônibus.
Ceará

Motociclista avança preferencial, bate em ônibus e morre no Meireles, em Fortaleza

Segundo a AMC, que atendeu à ocorrência, o condutor da motocicleta não era habilitado para pilotar.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Mulher em alagamento segurando guarda-chuva e uma bolsa em um dia chuvoso.
Ceará

Inmet emite aviso de chuvas intensas para 38 cidades do Ceará; veja lista

As fortes precipitações estão previstas até as 23h59 de sexta-feira (27).

João Lima Neto
25 de Fevereiro de 2026
Tutora de Luna fez relato em vídeo sobre a morte do animal.
Ceará

Empresário da 'picape voadora' é suspeito de atropelar e matar cachorro em Russas

Homem prestou depoimento em delegacia nessa terça-feira (24).

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Imagem é dividida em duas partes. De um lado, mostra uma foto de Maria de Jesus vestindo uma blusa lilás e um short preto, com a mão na cintura e olhando para o lado. A outra metade mostra uma imagem da cachoeira de Pires Ferreira.
Ceará

Após morte de turista, cachoeira em Pires Ferreira tem acesso restrito e novas sinalizações

Maria de Jesus Rodrigues Paiva estava na cidade a passeio quando foi atingida por pedra.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Obra de pavimentação de ruas por trabalhadores em uniforme laranja na cidade, com construções e edifícios ao fundo, serviço de revitalização urbana em andamento.
Ceará

Ruas do Centro de Fortaleza serão interditadas para obras; veja desvios

Interdição deve durar entre 30 e 45 dias.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Uma criança recebe uma injeção no braço de um profissional de saúde usando luvas. A criança veste uma camisa floral amarela.
Ceará

Ceará já registra oito mortes por meningite em 2026; entenda a doença

Jovens são maioria entre os 25 casos confirmados neste ano.

Redação
25 de Fevereiro de 2026
Jato de água potente em formato de véu sendo liberado de um tubo industrial robusto na barragem do açude Orós, no Ceará.
Ceará

Águas do Orós e Castanhão devem chegar à Grande Fortaleza nesta terça (24)

Medida deve complementar sistema de abastecimento metropolitano.

Nicolas Paulino
24 de Fevereiro de 2026
O logotipo do Ministério Público do Estado do Ceará está fixado em uma parede de pedras claras, exibindo um brasão circular com o mapa do estado e a balança da justiça. Ao lado, a sigla MPCE em relevo verde e vermelho acompanha o nome da instituição em letras verdes, criando uma composição institucional sóbria e oficial.
Ceará

Homem é condenado após publicações contra escola particular do Eusébio

Pai de aluno divulgava conteúdos contrários a temas ensinados na escola desde outubro de 2022.

Redação
24 de Fevereiro de 2026
Parque aquático em barraca de praia.
Ceará

Nova proposta para barracas de praia em Fortaleza exige fim dos parques aquáticos e dívidas pagas

Próxima fase requer concurso de ideias arquitetônicas para requalificação urbanística e ambiental da área.

Luana Severo
24 de Fevereiro de 2026
Imagem mostra espécie soldadinho-do-araripe.
Ceará

Ambientalistas alertam para risco ambiental na instalação de teleférico em jardim botânico do Cariri

Instalação incerta do equipamento alertou ambientalistas por a região abrigar espécies ameaçadas.

Carol Melo
24 de Fevereiro de 2026
foto de mulher de costas segurando um guarda-chuva preto.
Ceará

Fortaleza e mais 80 cidades do CE podem sofrer com chuvas intensas e rajadas de vento até terça (24)

A previsão é que a chuva atinja até 50 mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h.

Redação
23 de Fevereiro de 2026
Homem em carroça puxada por cavalo, transportando barris de água azuis perto de um lago em uma paisagem rural seca, acompanhado por um cachorro.
Ceará

68 cidades voltam a registrar seca extrema e CE tem pior cenário em 7 anos; veja lista

Outros municípios estão em situação de seca fraca, moderada ou grave.

Theyse Viana
23 de Fevereiro de 2026
Acessórios de fantasia, como tiaras de orelhas de coelho felpudas, à venda em um evento ao ar livre animado, com a multidão e itens festivos em segundo plano.
Ceará

Atendimentos por síndrome gripal crescem 4 vezes em Fortaleza após Carnaval, diz secretária

Aumento provocou antecipação de plano especial de atendimentos.

Theyse Viana, Ana Alice Freire*, Nícolas Paulino
23 de Fevereiro de 2026
Mãe e filha caminhando em uma área de espera médica, com outros pacientes e profissionais de saúde no entorno.
Ceará

Fortaleza vai abrir ‘Upinhas’ e postos aos fins de semana para atender crianças; veja locais

Assistência será reforçada em período de maior incidência de doenças respiratórias.

Theyse Viana, Ana Alice Freire*, Nícolas Paulino
23 de Fevereiro de 2026