Funceme emite aviso de chuvas intensas para 64 cidades do Ceará; veja lista
Documento não descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um aviso meteorológico de chuvas intensas para 64 municípios do Ceará. O documento, válido das 13h desta quinta-feira (26) até as 9h de sexta (27), não descarta a possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento.
Conforme o aviso, estão previstas precipitações na tarde e noite desta quinta em municípios do Sertão Central e Inhamuns, e até a madrugada de sexta nas regiões do Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns.
Veja a lista de cidades com aviso de chuvas intensas, por região:
Ibiapaba
- Ararendá
- Hidrolândia
- Ipaporanga
- Nova Russas
- Poranga
Jaguaribana
- Icó
- Orós
Cariri
- Abaiara
- Altaneira
- Aurora
- Baixio
- Barbalha
- Barro
- Brejo Santo
- Caririaçu
- Cariús
- Cedro
- Crato
- Farias Brito
- Granjeiro
- Ipaumirim
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da
- Mangabeira
- Mauriti
- Milagres
- Missão Velha
- Nova Olinda
- Penaforte
- Porteiras
- Santana do Cariri
- Umari
- Várzea Alegre
Sertão Central e Inhamuns
- Aiuaba
- Antonina do Norte
- Araripe
- Assaré
- Boa Viagem
- Campos Sales
- Catarina
- Catunda
- Crateús
- Iguatu
- Independência
- Monsenhor Tabosa
- Novo Oriente
- Potengi
- Quiterianópolis
- Saboeiro
- Salitre
- Tamboril
- Tarrafas
- Acopiara
- Arneiroz
- Deputado Irapuan
- Pinheiro
- Mombaça
- Parambu
- Pedra Branca
- Piquet Carneiro
- Quixelô
- Senador Pompeu
- Tauá
Veja também
Aviso do Inmet
Algumas das cidades citadas no documento da Funceme também foram apontadas no aviso divulgado pelo Inmet na quarta-feira (25), que indica risco de chuvas intensas com grau de severidade classificado como "perigo" para 38 municípios das regiões do Cariri e Centro-Sul do Ceará.
De acordo com o aviso, que segue válido até as 23h59 de sexta-feira (27), estão previstas precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos com intensidade entre 60 e 100 quilômetros por hora.
O Inmet ainda aponta risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas nas áreas afetadas.
Previsão do tempo para o Ceará
Ainda segundo a Funceme, a previsão aponta um predomínio de tempo encoberto em áreas do centro-oeste, noroeste e sul do Ceará para esta quinta e sexta-feira. No período, não se descartam precipitações com intensidade moderada a forte, acompanhadas de trovoadas.
Já nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza e do Pecém, Maciço de Baturité e em grande parte da região Jaguaribana, o céu pode variar de parcialmente nublado a poucas nuvens com chuvas isoladas de intensidade fraca, entre a madrugada e a manhã.
Conforme a previsão, as chuvas estão associadas a áreas de instabilidade e ao sistema de brisa marítima, além dos efeitos locais, como temperatura, umidade e relevo.
A Funceme ressalta, ainda, que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas no Estado, encontra-se em torno da Linha do Equador.