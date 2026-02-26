Sino de bronze é furtado de capela no Centro de Fortaleza

A Capela de São Bernardo, no Centro de Fortaleza, teve o sino de bronze da torre furtado, na madrugada desta quinta-feira (26). A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pelo padre Paulo Sérgio Bezerra de Amorim, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo.

Segundo o pároco, não houve sinal de arrombamento do local e nenhum outro item foi levado.

“Recebi a informação às 7 da manhã. Nós temos missa na Capela às 6h30, então o pessoal chega mais cedo. Quando chegaram, se depararam com a situação de que o sino tinha sido furtado”, disse. Um boletim de ocorrência foi registrado e as investigações estão sendo feitas, conforme o padre.

Padre Paulo disse que um vigia de imóvel localizado na frente da capela relatou que ouviu barulhos durante a madrugada. “Ele foi ver o que estava acontecendo, jogou a luz da lanterna e observou que eram dois indivíduos que estavam descendo [a torre] com um objeto num saco branco”, afirma.

Pelo relato do vigia, a dupla, ao ser flagrada, correu em direção à rua General Sampaio. A capela fica na esquina da rua Senador Pompeu com a rua Pedro Pereira.

Ainda cedo, o padre disse que dois policiais militares à paisana chegaram ao local e pediram mais informações do ocorrido. Depois, saíram em diligências pelo Centro.

O sino furtado é de bronze e mede cerca de 60 centímetros. “Ele tem valor histórico, porque a igreja é antiga e é o primeiro sino dela. Como aqui ocorre furto de cobre, viram o sino, talvez acharam que era de cobre”, supõe padre Paulo.

Histórico de tentativas de furto

Segundo o religioso, já houve “muitas tentativas” de furtos à capela ao longo dos anos.

“Eles já entraram pelo menos umas quatro ou cinco vezes, sempre visando o cofre. Em alguns desses [casos], conseguiram arrombar, mas não tinha nada dentro. Outra vez tentaram entrar pelo telhado, mas caíram no altar”, detalha.

O Diário do Nordeste solicitou mais informações sobre a ocorrência à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Quando houver retorno, esta matéria será atualizada.