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Ex-secretário de Aurora, no Ceará, é morto a tiros

Até a tarde deste sábado (14) nenhum suspeito pelo crime foi preso.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
ex secretario morto vitima sorrindo foto posada de francisco tavares
Legenda: Francisco estava em via pública, quando foi surpreendido por homens armados.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Francisco Tavares de Oliveira, de 29 anos, foi morto a tiros em uma vila na cidade de Aurora, região do Cariri, Interior do Ceará.

A vítima é ex-secretário municipal e foi surpreendida por dois homens armados, em via pública, na tarde dessa sexta-feira (13).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia Civil do Ceará investiga as circunstâncias do homicídio doloso. 

Até a tarde deste sábado (14), nenhum suspeito pelo crime tinha sido preso e nem a motivação para o crime revelada.

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Francisco Tavares era conhecido como 'Chico Neto' e foi secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, em Aurora, no ano de 2023.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Aurora publicou nota de pesar lamentando a morte da vítima.

"Sabemos que palavras não conseguem expressar a dor que a família e os amigos estão sentindo, mas que todos possam encontrar conforto e força através das memórias e ensinamentos que fazem parte do seu legado em vida"
Prefeitura de Aurora, Ceará

"Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência. O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Aurora", conforme a Pasta.

FICHA CRIMINAL

A SSPDS afirma que a vítima do crime já respondia por tentativa de tortura, tentativa de denunciação caluniosa e furto qualificado. 

Francisco Tavares foi condenado na Justiça do Ceará pelo crime de tortura. Conforme a denúncia, o acusado participou de um episódio, quando a vítima teve os dentes arrancados.

Francisco foi condenado a nove anos e três meses de prisão, no ano de 2021, chegou a ficar detido, mas foi solto. 

 

 

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