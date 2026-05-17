Homem que ostentava armas e fazia apologia ao CV nas redes sociais é preso em Fortaleza
Suspeito aparece em vídeos empunhando armas de diversos calibres, incluindo uma submetralhadora israelense tipo UZI.
Um homem que ostentava armas ilegais e fazia apologia à facção criminosa Comando Vermelho (CV) foi preso na noite da última sexta-feira (15) após uma investigação da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). O suspeito foi capturado com auxílio da Polícia Militar do Ceará (PMCE) no bairro Maraponga, em Fortaleza.
A investigação iniciou após o Núcleo de Inteligência (Nuint) identificar postagens nas redes sociais Instagram e Threads, nas quais o preso, identificado como Lucas Fernandes Alves, aparece empunhando armas de fogo de diferentes calibres, incluindo submetralhadora tipo UZI, utilizada pelo exército israelense.
De acordo com a decisão judicial que decretou a prisão preventiva, as imagens ainda continham músicas que exaltavam o CV. "A gravidade concreta dos fatos narrados, associada à aparente vinculação do representado à organização criminosa armada de elevada periculosidade, evidencia risco concreto à ordem pública", diz o documento ao qual o Diário do Nordeste obteve acesso.
O suspeito ainda fazia constantemente o gesto "tudo 2", "característico e identitário do referido grupo criminoso", segundo pontuou a juíza do plantão judiciário.
As postagens atribuídas aos indiciados revelam, em tese, não apenas ostentação de armamento pesado e realização de disparos em via pública, mas também atuação voltada à promoção e fortalecimento simbólico de facção criminosa, circunstância apta a demonstrar periculosidade concreta e risco de reiteração criminosa.
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Carro de luxo apreendido
Na ação policial, os agentes de segurança apreenderam um veículo de luxo, que era o mesmo em que Lucas aparecia ostentando e enaltecendo a facção criminosa.
"Após a prisão, ele foi conduzido à Draco, onde foi autuado em flagrante por integrar organização criminosa, nos termos da nova Lei Antifacção e, em seguida, colocado à disposição da Justiça", informou a PCCE, em nota.
O suspeito tem 27 anos e já possui antecedentes por furto, denunciação caluniosa e roubo a pessoa, conforme a PCCE.